La Junta llevará cajeros automáticos a los pueblos para ahorrar desplazamientos a 110.000 andaluces

La Junta de Andalucía de Juanma Moreno promoverá y financiará junto a las diputaciones provinciales la instalación de cajeros automáticos en los pequeños pueblos de la comunidad que carecen de servicios financieros presenciales. Más de 110.000 andaluces de 85 municipios se verán beneficiados por el plan Cajeros automáticos para los pueblos, que ha sido presentado este lunes por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

La consejera, además, ha firmado con el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, un acuerdo de colaboración «para combatir la exclusión financiera y bancaria», que se rubricará con las ocho diputaciones andaluzas y entidades bancarias. De esta forma, la Junta y los entes provinciales trabajarán para que los pueblos andaluces que lo demanden cuenten con cajeros automáticos.

Según ha indicado Carolina España, la iniciativa podría alcanzar a más de 110.000 ciudadanos residentes en 85 pueblos andaluces que en la actualidad no cuentan con servicios bancarios de ningún tipo. En el caso de la provincia de Málaga, se prevé que el proyecto pueda beneficiar a hasta 43.636 vecinos de 27 municipios.

«Se trata de que todos los andaluces reciban los mismos servicios, independientemente de su edad o lugar de residencia, pues todos tenemos derecho a acceder a unos servicios públicos esenciales y de calidad como son los bancarios», ha remarcado España.

El plan cuenta con dos medidas que actuarán en paralelo: de una parte, el impulso de la próxima firma del mencionado protocolo entre la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, las ocho diputaciones provinciales andaluzas y las entidades financieras que tengan interés (y con las que ya se han empezado a mantener algunos contactos), con la finalidad de asegurar una provisión adecuada de servicios financieros presenciales en los municipios que así lo demanden.

De otro lado, se creará una línea de subvenciones (cuya orden de aprobación de bases se encuentra ya en el inicio de su tramitación) destinada a aquellos municipios y entidades locales autónomas que no posean oficinas bancarias ni cajeros automáticos.

La Junta subvencionará los gastos

En este sentido, y a partir de la convocatoria para el año 2024, se van a subvencionar los gastos de instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los cajeros automáticos, que según el protocolo firmado este lunes, se sufragarán a partes iguales entre la Junta y la Diputación.

«El progresivo cierre de oficinas de entidades financieras en muchas localidades andaluzas que se ha producido en los últimos años priva a parte de la población, sobre todo a las personas de mayor edad, de la posibilidad del acceso a los servicios bancarios más esenciales, tanto a través de las oficinas bancarias como de un simple cajero automático», ha indicado la consejera.

Pese a «las indudables ventajas que la tecnología y las soluciones digitales tienen para la agilización de trámites, es importante no olvidar que, sobre todo en zonas rurales, si no se encuentran los servicios públicos que facilitan la vida diaria, no sólo nos enfrentamos a la frustración de nuestros mayores, sino que el riesgo de despoblación aumenta de forma considerable», ha añadido.

España ha señalado que «algo tan simple para algunos como tener que desplazarse a otro pueblo para ir a por dinero supone una auténtica barrera para determinadas personas que no cuentan con medio de transporte propio o cuya avanzada edad se lo impide». «Nuestra idea es seguir ayudando a que en los pueblos se viva cada vez mejor y un cajero es un paso más para conseguirlo», ha concluido la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.