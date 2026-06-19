Investigan a un hombre por utilizar lazos ilegales para capturar fauna silvestre en Sevilla

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ubicado en Lora del Río sorprendió a un hombre que manipulaba lazos ilegales metálicos destinados a la captura de fauna silvestre en la localidad sevillana de Villaverde del Río. El mismo está siendo investigado por su presunta relación con la instalación de estos lazos que constituyen una grave amenaza para la conservación de la fauna silvestre, ya que podría afectar indiscriminadamente a diferentes especies –inclusive aquellas especialmente protegidas–.

La actuación se llevó a cabo en un coto de caza de Villaverde del Río, donde los agentes de la Guardia Civil desarrollaban una investigación relacionada con la posible utilización de artes prohibidas de caza no selectivas de captura de fauna salvaje.

Dicho dispositivo permitió sorprender a una persona cuando manipulaba los lazos localizados por la Guardia Civil. Los agentes identificaron al presunto responsable e intervinieron un total de cuatro lazos metálicos, además de diverso material relacionado con su instalación.

Las comprobaciones posteriores determinaron que estos dispositivos carecían de elementos de seguridad o selectividad, por lo que podían afectar indistintamente a diversos animales y, de igual forma, a especies protegidas como, por ejemplo, el lince ibérico. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial y a la Fiscalía de Medio Ambiente por un delito contra la fauna.

De igual forma, la Guardia Civil ha querido recordar que la utilización de métodos de captura no selectivos constituye una grave amenaza para la conservación de la fauna silvestre, ya que puede afectar indiscriminadamente a diferentes especies, incluidas aquellas especialmente protegidas.

Máximos históricos del lince ibérico

El pasado año, el lince ibérico registró un nuevo máximo histórico con 2.663 ejemplares censados. Esta cifra supone un incremento del 10,9% respecto al 2024, con 262 animales más, y el doble que hace cinco años. Andalucía, por su parte, se erige como la segunda comunidad autónoma que más linces aporta al censo –885 ejemplares–, sólo superada por Castilla-La Mancha que acogió a 1.051 individuos.

En Campiñas del Guadalquivir –zona donde se ha sorprendido a este individuo– tan solo se censaron un total de 44 individuos, entre ellos 27 adultos, con nueve hembras que produjeron un total de 17 cachorros.