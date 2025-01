Investigan ‘Bizums’ de más de 1.800 € entre Francisco Reyes (PSOE) y una empresa vinculada a su mujer

La trama de presunto fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales con epicentro en Jaén -conocida como Operación Aniche/Anso- vuelve a salpicar al líder del PSOE en esta provincia y presidente de la Diputación, Francisco Reyes, cuyo nombre aparece directamente en la investigación que la Policía Nacional está llevando a cabo. Concretamente, lo hace en un concepto con un ingreso de 1.831 euros que vincula a una de las empresas investigadas del holding empresarial de uno de los cabecillas de la trama (Adelfal) con el propio Francisco Reyes. Adelfal, para más casualidades, explota un negocio hostelero que gestionó la mujer del propio Reyes.

En la documentación de la Policía Nacional, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, aparecen diferentes conceptos como este, donde se recogen pagos vía Bizum vinculados con Aldelfal y Francisco Reyes, bien porque sea el emisor o receptor de los mismos o porque está ligado directamente a ellos. El concepto: «Materia prima cumpleaños».

Son tres pagos hechos en tres días diferentes. Fechas, por cierto, que no coinciden con el día del cumpleaños de Francisco Reyes y en las que, según la agenda oficial de la Diputación, el líder del PSOE de Jaén estuvo en distintos lugares, pero en ningún caso en Bedmar.

Adelfal es una empresa privada financiada fundamentalmente con fondos públicos gracias a las subvenciones. Según las pesquisas de la Policía Nacional, esta empresa está en los conceptos de pago por Bizum junto a Francisco Reyes.

Relación con la mujer de Francisco Reyes

Curiosamente, Adelfal es la empresa que explota el kiosko-bar Casa de la Pradera del municipio de Bedmar, donde la mujer de Francisco Reyes ha trabajado como gestora. La mujer de Reyes, además, tenía relación contractual con la empresa Cicruz Producciones y Promociones SL, firma vinculada al matrimonio que manejaba la trama de fraude y blanqueo, según los investigadores de la Operación Aniche/Anso.

Llama especialmente la atención que los pagos, de más de 1.800 euros, no se realizaran mediante transferencia sino por Bizum, aplicación a través de la que no se paga IVA, no existe factura y que, curiosamente, incluye a una compañía vinculada con su mujer.

Francisco Reyes y Juan Francisco Serrano

Francisco Reyes nació en 1962 en Bedmar y Garcíez, fue alcalde de esta localidad jienense entre 1988 y 1995 y después siguió como concejal, como ocurre en la actualidad. Pero es que Juan Francisco Serrano, secretario adjunto de Organización del PSOE y a quien el socialismo jienense postuló como posible sucesor de Juan Espadas, también es natural de este municipio. Serrano, además, fue quien acompañó al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en Bruselas en la negociación de la amnistía con el prófugo Carles Puigdemont.

Juanfran Serrano, como ya contó OKDIARIO, suscribió acuerdos con los cabecillas de esta presunta trama criminal de fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales que acaba de ser desarticulada con epicentro en Jaén. La mano derecha de Santos Cerdán fue alcalde de Bedmar y Garcíez entre junio de 2015 y febrero de 2020, cuando presentó su dimisión con el argumento de poder centrarse así en su responsabilidad como diputado nacional.

No obstante, siguió como concejal del PSOE. En el periodo en que estuvo al frente de la Alcaldía, Juanfran Serrano firmó contratos con empresas relacionadas con las dos personas -un matrimonio- que habrían dirigido la trama y que se encuentran en prisión sin fianza por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.