El PSOE de Jaén afirma que las cesiones de Sánchez a ERC son pensando «en el interés general de España»

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, se ha mostrado confiado en que el pacto entre PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, que concede a los independentistas muchas de las reclamaciones del procés, «será un acuerdo pensado en el interés general de España».

«No conocemos el acuerdo que se ha producido, pero a mí no me queda la menor duda de que si el Gobierno de España le ha dado el visto bueno, será un acuerdo pensado en el interés general de España, en la igualdad entre territorios, en la igualdad entre hombres y mujeres, independientemente del lugar en el que vivan», ha afirmado Reyes este miércoles a preguntas de los periodistas.

El acuerdo entre socialistas e independentistas ha llegado a cambio de que Cataluña salga del régimen común y que la Agencia Tributaria Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos, empezando por el IRPF, mediante un concierto económico. También se promete dar carta blanca a un Cuerpo de Acción Exterior catalán que puede estar presente en organismos de la ONU o de Europol.

«Lo que no puede suceder, y de hecho no ha sucedido en España desde que gobierna Pedro Sánchez, es la discriminación por parte del Gobierno dependiendo del territorio en el que vivan, y aquí en Jaén tenemos una amplia experiencia», ha señalado Reyes en alusión a la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, durante sus seis años al frente de la Junta.

El socialista ha añadido que «no basta con tener financiación suficiente», sino que es necesario que «esa financiación se reparta por los territorios». El secretario general del PSOE de Jaén se ha mostrado partidario de «esperar» a conocer el contenido de ese acuerdo y ver «qué pasa» con las bases de ERC, que tendrán que votarlo. Además, el acuerdo de financiación tendrá que ser aprobado en el Congreso de los Diputados.

«Evidentemente, no tengo la menor duda de que no perjudicará a Andalucía, sino todo lo contrario. Y si no es así, en el PSOE de Andalucía y en el PSOE de Jaén, evidentemente, no estaremos de acuerdo. Pero nosotros nos fiamos de quien ha ayudado a Jaén, de quien ha trabajado por la igualdad, todo lo contrario a lo que está haciendo el PP. Si el Partido Popular dice que es un acuerdo malo para España, es que no es malo para España, es malo para el Partido Popular», ha zanjado.

Más cauto ha sido el presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, que este miércoles ha mostrado una «posición de prudencia» ante el acuerdo alcanzado por los socialistas con ERC para investir a Illa. Fernández ha reconocido que «la financiación es un tema candente», principalmente porque «Andalucía está infrafinanciada y necesita mejorar su financiación», aunque ha precisado que a los socialistas les «preocupa mucho más no cómo se recaude, sino cómo se distribuya». «No queremos ser más que nadie, pero no vamos a permitir ser menos», ha rematado.

Este martes, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, valoró el acuerdo indicando que no va «a admitir que haya ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía». «Andalucía tiene el mismo derecho que Cataluña, estatutariamente, a solicitar recursos y financiación para prestar sus competencias y sus servicios públicos», zanjó, desmarcándose por vez primera del servilismo que siempre ha mantenido con respecto a Ferraz.

Más duro ha sido el ex presidente del Gobierno Felipe González, que en declaraciones a Efe ha asegurado que se siente «muy muy cerca» y «muy solidario» con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y con el ex presidente de Aragón Javier Lambán, los dos dirigentes del PSOE que más críticos se han mostrado con el acuerdo con los independentistas.