Hito en el sistema de defensa antiaérea: EEUU quiere incorporar 405 interceptores Patriot en destructores imitando el sistema de la Base de Rota

Durante años, la defensa antiaérea ha funcionado con una lógica bastante clara con los sistemas terrestres por un lado y los navales por otro. Pero ese esquema empieza a quedarse corto ya que amenazas han cambiado y, con ellas, la forma de responder. En ese contexto, Estados Unidos ha planteado un movimiento que rompe con lo habitual. La Marina quiere integrar interceptores Patriot en sus destructores, algo que hasta ahora no formaba parte de su doctrina.

Y no se trata sólo de una mejora técnica, sino que es un cambio de enfoque. Además, esta decisión conecta directamente con España. Los buques desplegados en la base de Rota reúnen las condiciones necesarias para convertirse en uno de los primeros escenarios donde esta capacidad podría aplicarse. La propuesta forma parte de la planificación presupuestaria para 2027. La US Navy ha solicitado la compra de 405 misiles Patriot PAC-3 MSE, una cifra que contrasta con las previsiones mucho más limitadas del año anterior. El incremento no es menor, si bien multiplica varias veces la capacidad prevista y deja claro que no se trata de una prueba puntual ya que hay una intención real de integrar este sistema en el ámbito naval.

EEUU quiere incorporar 405 interceptores Patriot en destructores

Estos interceptores estarían destinados a destructores de misiles guiados equipados con el sistema Aegis y lanzadores verticales Mk 41. Es decir, se busca aprovechar plataformas ya existentes, sin necesidad de desarrollar nuevos buques. A esto se suma otro dato relevante. El volumen total de adquisición de misiles Patriot por parte de Estados Unidos supera los 3.200 para ese ejercicio, incluyendo los destinados al Ejército. En comparación con el año anterior, el salto es de gran magnitud.

Un sistema pensado para tierra que llega al mar

El Patriot, conocido formalmente como MIM-104, lleva décadas siendo una referencia en defensa aérea terrestre. Primero se diseñó para interceptar aeronaves, y con el tiempo evolucionó hacia la defensa frente a misiles balísticos. La versión PAC-3 MSE es la más avanzada. Funciona mediante impacto directo contra el objetivo, lo que mejora la precisión en escenarios complejos. Este sistema ha demostrado su eficacia en conflictos recientes, aunque siempre desde posiciones terrestres.

Ahí está la clave, ya que su uso en buques prácticamente no ha existido hasta ahora. Las marinas han apostado por otros interceptores diseñados específicamente para el entorno marítimo, como la familia Standard y por eso este paso tiene cierto peso, ya que no implica sustituir esos sistemas, sino añadir una nueva capa de defensa, especialmente útil en la fase final de interceptación.

Integración con Aegis

Para que este planteamiento funcione, la integración técnica es fundamental. No basta con adaptar el misil, sino que hay que hacerlo compatible con los sistemas del buque, es decir, Aegis, una arquitectura que conecta radares, sensores y armamento. Además, utilizan lanzadores Mk 41, capaces de gestionar distintos tipos de misiles.

El objetivo es que el Patriot se incorpore a ese sistema sin alterar su funcionamiento. Que pueda convivir con los interceptores actuales y ampliar las opciones de respuesta. En este punto, los avances han sido importantes, ya que según la industria, la integración está prácticamente completada y pendiente únicamente de la adjudicación definitiva de los contratos. Eso explica por qué la solicitud presupuestaria es tan relevante, dado que ese respaldo, el programa no puede avanzar, pero con él podría materializarse en poco tiempo.

Rota, una pieza clave en el despliegue

En este escenario, la base naval de Rota adquiere un papel destacado. Allí Estados Unidos mantiene desplegados varios destructores de la clase Arleigh Burke, integrados en la defensa antimisiles de la OTAN. De este modo, buques como el USS Paul Ignatius, USS Bulkeley, USS Roosevelt, USS Oscar Austin o el USS Arleigh Burke forman parte de esa estructura permanente en Europa, a la que se sumará otra unidad más.

Todos ellos cuentan con Aegis y con capacidades de defensa antimisiles balísticos. Por eso encajan como posibles plataformas para integrar los Patriot PAC-3 MSE. Si se confirma este paso, el impacto sería notable. No sólo reforzaría la protección del flanco sur de la Alianza, sino que consolidaría el papel de España dentro de esa arquitectura defensiva.

Más capacidad frente a nuevas amenazas

El trasfondo de esta decisión tiene que ver con el cambio en el tipo de amenazas. Los sistemas actuales deben enfrentarse a misiles balísticos, drones o incluso vectores hipersónicos. En ese contexto, disponer de diferentes tipos de interceptores permite aumentar las probabilidades de éxito. Cada uno cubre una fase o un tipo de amenaza concreta.

El PAC-3 MSE aporta ventajas específicas: es más compacto, tiene mayor maniobrabilidad y está optimizado para interceptaciones complejas. Eso lo hace útil en situaciones de saturación, cuando se reciben múltiples ataques. Además, los conflictos recientes han demostrado que el consumo de interceptores es elevado. No basta con tener sistemas eficaces, también es necesario disponer de suficientes unidades.

Una capacidad todavía en evolución

Aun así, conviene situar el proyecto en su punto actual. El Patriot no forma parte del equipamiento habitual de los buques y su integración sigue en desarrollo. Las marinas continúan confiando en sistemas diseñados específicamente para el entorno naval. Eso no va a cambiar a corto plazo, pero sí se abre una vía nueva.

Lo que plantea Estados Unidos es una adaptación. Llevar un sistema terrestre al mar para cubrir necesidades concretas, sobre todo en escenarios donde la defensa debe ser más flexible. Si el proyecto sale adelante, podría marcar una tendencia. El Patriot está presente en numerosos países aliados, y su evolución hacia un uso multidominio encaja con la idea de sistemas cada vez más integrados.