Hallan un cadáver en el interior de un contenedor de basura en pleno centro de Jerez de la Frontera (Cádiz)

La mañana de este viernes ha dejado una escena insólita y todavía rodeada de incógnitas en pleno centro de Jerez de la Frontera (Cádiz). Un trabajador municipal ha localizado el cadáver de una persona en el interior de un contenedor de basura situado en la calle Sevilla, un hallazgo que ha obligado a desplegar un dispositivo policial en esta céntrica zona de la ciudad gaditana.

El aviso se produjo alrededor de las 8:30 horas, cuando el empleado municipal se percató de la presencia del cuerpo y alertó inmediatamente a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de las primeras actuaciones y procedieron a asegurar el perímetro para preservar la zona mientras se esperaba la llegada de la autoridad judicial.

La principal incógnita a estas horas es qué ocurrió antes de que el cuerpo terminara en el interior del contenedor. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existe algún indicio que permita reconstruir cómo llegó hasta allí. Por el momento tampoco ha trascendido públicamente la identidad de la persona fallecida.

El levantamiento del cadáver queda pendiente de la intervención judicial, un trámite necesario antes de que los investigadores puedan avanzar en el análisis de las circunstancias de la muerte. Será la investigación la que permita determinar si se trata de un fallecimiento accidental, natural o si, por el contrario, existen circunstancias que puedan apuntar a la participación de terceras personas.

El suceso ha tenido además consecuencias en la circulación en una de las zonas con mayor tránsito del centro de Jerez. El acordonamiento establecido por la Policía Nacional ha provocado retenciones y ralentizaciones en el tráfico, especialmente en el acceso hacia la avenida Álvaro Domecq en uno de sus sentidos.

La presencia de los agentes y el perímetro de seguridad ha generado expectación entre quienes circulaban por la zona a primera hora de la mañana. Mientras continúan las actuaciones, la Policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación a la espera de conocer los resultados de las diligencias y de la autopsia, que serán determinantes para esclarecer qué hay detrás de este hallazgo.