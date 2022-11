Griñán y Chaves recogen a escondidas su inhabilitación para evitar la foto de la vergüenza

Los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves han recogido este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla la notificación de la condena de inhabilitación por el caso ERE. Ambos han optado por adelantar un día su visita a los tribunales -estaban citados a las 11:00 horas de este miércoles- para eludir en lo posible a la prensa y la consiguiente foto de la vergüenza.

Griñán ha sido el primero en llegar, bajo la lluvia, poco después de las 9:00 horas. El ex presidente andaluz abandonaba la Audiencia poco después, tras recibir la notificación judicial. Chaves aparecía pasadas las 9:30 horas, ocultando su rostro tras una mascarilla.

Los ex líderes socialistas han acudido a la Audiencia después de que el tribunal dictara una providencia en la que ha requerido a los 15 ex altos cargos para el cumplimiento de las penas de inhabilitación por el caso ERE. Según han confirmado fuentes de la Audiencia, la «mayoría» de los citados habían pedido poder adelantar la recogida de la notificación. Hasta el momento, diez de los 15 condenados han acudido ya a la Audiencia a recoger la notificación al objeto de «cumplir» las citadas penas.

En dicha providencia se expone que el pasado 11 de octubre ya había acordado requerir a los condenados José Salgueiro, ex viceconsejero de Economía y Hacienda; Magdalena Álvarez; ex consejera de Economía y exministra de Fomento; el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete; el expresidente de la Junta Manuel Chaves; el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías y el ex viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos, Vicente Lozano Peña, «para el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial a la que fueron condenados».

A tal efecto, la Sección Primera de la Audiencia resuelve requerir «igualmente» al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente autonómico José Antonio Griñán, el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; «para el cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados».