Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda 2026: cuándo es, programa completo, conciertos y cómo llegar

Sanlúcar de Barrameda se prepara para algo especial estos días si bien se acerca una de esas fechas que muchos esperan con ganas desde hace semanas. La Feria de la Manzanilla 2026 se celebrará a comienzos de junio y, como suele pasar, durante unos días la ciudad cambia el ritmo por completo, sobre todo en la zona del paseo marítimo, donde se concentra prácticamente todo así que si tienes previsto ir a esta feria o la descubres por primera vez, toma nota porque te ofrecemos ahora toda la información.

La feria de la Manzanilla de Sanlúcar no es una feria cualquiera, y eso se nota nada más llegar. Lo primero que debes saber es que a diferencia de otras ferias, aquí no hay un recinto cerrado al uso ni grandes avenidas de casetas. En Sanlúcar todo se alarga junto al río, con Doñana al fondo y ese ambiente que mezcla turismo, vecinos y gente que vuelve cada año porque ya sabe lo que hay. Además, tiene algo curioso y es que mucha gente viene sin mirar demasiado el programa, aunque es importante saber las fechas, todo lo que se va a celebrar y también el cartel de la feria de toros que acompaña estos días dedicados a la Manzanilla.

Cuándo es la Feria de la Manzanilla 2026: fechas y Lunes de Resaca

La Feria de la Manzanilla 2026 se celebrará del martes 2 al domingo 7 de junio. Seis días seguidos en los que Sanlúcar prácticamente gira en torno a la feria, sobre todo a partir del mediodía. El lunes 8 de junio será el llamado Lunes de Resaca, que además es festivo local. No es sólo una tradición, es algo bastante asumido en la ciudad. Después de varios días de feria, ese lunes se baja el ritmo y mucha gente lo aprovecha simplemente para descansar.

El inicio oficial llega con el alumbrado. Está previsto para el 2 de junio, sobre las 22:00. Es uno de esos momentos que marcan el arranque real, cuando se enciende todo y empieza a moverse la primera noche.

Dónde se celebra la Feria de la Manzanilla: el recinto ferial de la Calzada Duquesa Isabel

El recinto ferial está en la Calzada Duquesa Isabel y en todo su entorno que es un paseo marítimo, abierto, largo, con el río Guadalquivir al lado. Y al otro lado del río, Doñana. Eso cambia bastante la experiencia, sobre todo por la tarde, cuando cae el sol y el ambiente se vuelve más tranquilo, casi más de paseo que de feria. Además, no existe esa sensación de recinto cerrado que se tiene en las ferias de otras ciudades, de modo que al ser todo abierto se entra y se sale con más comodidad de las casetas, se pasea y ves como todo está bastante más repartido. Es otro ritmo, más relajado en algunos momentos y más lleno en otros, dependiendo del día.

Programa de la Feria de la Manzanilla 2026: actos y horarios día a día

El programa completo tiene un esquema bastante sencillo, aunque eso no quiere decir que no merezca la pena, sino todo lo contrario. La Feria comienza el martes 2 que es el día del alumbrado. Sobre las 22:00 se encienden las luces y empieza la feria como tal. A partir de ahí, primera noche de casetas, que suele alargarse bastante más de lo que uno piensa.

El miércoles 3 y el jueves 4 son días más llevaderos . Hay ambiente, sí, pero todavía se puede pasear con cierta calma. Las casetas abren desde el mediodía, hay tapeo, empieza el paseo de caballos y por la noche ya se anima más.

. Hay ambiente, sí, pero todavía se puede pasear con cierta calma. Las casetas abren desde el mediodía, hay tapeo, empieza el paseo de caballos y por la noche ya se anima más. El viernes 5 todo cambia ya que se nota que empieza el fin de semana y el recinto se llena bastante más, sobre todo a partir de la noche. Es uno de los días en los que cuesta más moverse por algunas zonas.

sobre todo a partir de la noche. Es uno de los días en los que cuesta más moverse por algunas zonas. El sábado 6 es probablemente el día más fuerte, ya que concentra mucha gente, mucho ambiente y además está prevista la novillada a las 19:00 en la plaza de toros de El Pino. Luego, por la noche, es cuando la feria está en su punto más alto.

y además está prevista Luego, por la noche, es cuando la feria está en su punto más alto. El domingo 7 es el cierre. Durante el día sigue el ambiente, más tranquilo en algunos momentos, pero a las 19:00 se celebrará la corrida de toros con Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado. Después queda la última noche, que siempre tiene algo de despedida.

Conciertos de la Feria de la Manzanilla 2026: artistas y actuaciones

En la Feria de la Manzanilla la música funciona de otra manera. No gira en torno a grandes artistas ni a escenarios principales. Lo que hay es música en las casetas, grupos en directo, sevillanas, flamenco y bastante movimiento durante todo el día. Eso no significa que no haya actuaciones, pero no se presentan como un cartel cerrado. Es más disperso, más de ambiente continuo que de evento concreto.

Qué es la manzanilla y por qué da nombre a esta feria de Sanlúcar

La manzanilla es el vino más representativo de Sanlúcar. Tiene denominación de origen propia y una forma de elaboración bastante particular que depende mucho del entorno, sobre todo del clima y de la cercanía al mar. La feria nace precisamente por eso ya que fue en 1929 cuando se organizó como una forma de promocionar este vino, en aquel momento con un formato más cercano a concurso entre bodegas. Con el tiempo, aquello fue creciendo hasta convertirse en la feria actual, pero el nombre y el sentido original siguen ahí y de hecho, durante estos días, la manzanilla está en todas partes. Literalmente.

Cómo llegar a la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar: coche, autobús y tren

Para llegar a Sanlúcar, lo más directo suele ser el coche. Desde Jerez se tarda unos 30 minutos por la A-480 y desde Cádiz algo más, en torno a 45 minutos. El problema viene con el aparcamiento, sobre todo por la noche. Hay zonas habilitadas, pero se llenan rápido, así que conviene ir con tiempo o asumir que tocará caminar.

También hay autobuses desde Jerez, El Puerto o Chipiona, que son una opción bastante utilizada durante la feria. Y si eliges el tren ya sabrás que no hay estación en Sanlúcar sino que la más cercana es la de Jerez, y desde ahí hay que continuar en autobús.