Feijóo apoya a los periodistas atacados por Sánchez: «Defended vuestros derechos, el PP está detrás»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha defendido este domingo a los periodistas españoles ante los constantes ataques del Gobierno de un Pedro Sánchez que se dedica a diferenciar entre medios de comunicación -los sumisos al sanchismo- y las páginas web -los que no se someten a Ferraz-. Ante ello, el líder popular ha sido más que reivindicativo, asegurando que el periodismo nacional cuenta con el apoyo del PP, critiquen a Feijóo o no.

En un acto celebrado este domingo en Málaga, Feijóo ha estado arropado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y por más de 5.000 personas. Ante ellos, el presidente del PP ha defendido el periodismo libre: «Ahora resulta que el presidente del Gobierno llama a algunos medios de comunicación tabloides digitales. Ahora resulta que después de lo que hemos pasado 45 años, vamos a admitir que haya periodistas del Gobierno y periodistas que no puedan escribir sobre lo que opinan del Gobierno. ¿Es que ahora vamos a retroceder 40 años atrás después de todo lo que hemos sufrido durante todo ese tiempo? ¿Es que ahora el Partido Socialista se ha convertido en el partido oficialista de España?».

«Al PP le interesan todas las opiniones de todos los medios de comunicación, respeta todos los artículos de opinión, acepta todas las editoriales que se escriban, aceptamos, escuchamos y aprendemos de todos los periodistas de España, y les decimos: seguid defendiendo vuestros derechos, tenéis al partido de las libertades detrás. Nos critiquéis o no, nos censuréis o no. Por eso, sólo por eso, merece la pena dedicarse a la política hoy en España», ha esgrimido Alberto Núñez Feijóo. Así, ha dicho que frente a «los insultos a todos los que no piensan como ellos, vamos a responder con la democracia, con las urnas y ganando las elecciones europeas».

Elecciones Europa

Además, Feijóo ha incidido en que «las municipales fueron un nuevo comienzo para el PP como primera fuerza de España y las europeas pueden ser el nuevo comienzo para el cambio de España. Por ello, ha dicho que a partir del 9J se pueden «cambiar muchas cosas».

«Solo hay una forma de que el Gobierno nos escuche, derrotándole, y solo hay una forma de ganar estas elecciones, a través del PP». «Si concentramos, ganaremos. Y por supuesto que sabemos hacerlo», como «lo hemos hecho en la mayoría de las comunidades, ayuntamientos y en las elecciones generales».

«Vamos a decir claro, ya basta, vamos a empezar a hablar del futuro. Y cuando los políticos representan al futuro, ganan las elecciones y cuando los políticos representan al pasado, pierden las elecciones. Y Sánchez es el pasado en España», pidiendo ir «para adelante, dejar de mirar para atrás, de dividir, de fragmentar, de vivir de la confrontación, de eso no se puede vivir, eso no es el futuro», ha apostillado.

«El voto es la respuesta, la respuesta a la desigualdad, a los engaños, al egoísmo, la respuesta a la división del muro, a la corrupción política y económica que está teniendo el gobierno y su partido, la respuesta al desinterés por la gente, a los problemas, a la nula política de vivienda, la respuesta a la okupación ilegal de nuestras viviendas, al sector primario, la respuesta a la subida de impuestos y el despilfarro… la respuesta de aquello que el Gobierno no quiere escuchar, de la España que queremos, de la España que merecemos ser».

Los agravios a Andalucía

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz (PP-A), también ha hecho especial énfasis en los agravios de Pedro Sánchez a Andalucía. «Andalucía no puede pasar un minuto más con tantos agravios, con tantos maltratos, con tanto desdén por parte del Gobierno de Sánchez. ¿Qué hemos hecho los andaluces para merecer esto? ¿Qué pasa? ¿Que porque aquí hay una mayoría social que apuesta de una manera clara, contundente y reiterada por las políticas del PP las políticas de Sánchez tienen que castigarnos? ¿Por qué tenemos que soportar que Andalucía tenga todos los años 1.500 millones de euros menos que el resto de comunidades autónomas?», se ha preguntado Moreno.

En este sentido, Moreno ha criticado que «después, los líderes socialistas» les piden «más esfuerzos en sanidad, más esfuerzo en educación, más esfuerzo en dependencia, cuando Andalucía tiene menos recursos que el resto de comunidades autónomas de España». Pero, a pesar de ello, «metemos más recursos que ellos en toda la historia de Andalucía», ha reivindicado.