A Ciudadanos (Cs) le crecen los enanos. El gerente de la empresa municipal Málaga, Deportes y Eventos, José Luis Paradas Romero, anteriormente árbitro de fútbol profesional y fichado en 2019 por el partido naranja, ha sido condenado por tres delitos leves de coacciones al edil no adscrito Juan Cassá, ex de Cs, y a dos asesores de éste, a los que telefoneó hasta en 170 ocasiones.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga le ordena el pago de una sanción de 1.080 euros, si bien se le absuelve de delitos leves de amenazas. Según se considera acreditado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, entre los días 4 de mayo y el 30 de julio de 2020, el acusado efectuó llamadas desde su número de teléfono «en oculto y en las cuales se limitaba a dejar sonar el teléfono unos tonos para luego colgar».

Así, se señala que el edil no adscrito en el Ayuntamiento de Málaga recibió 41 llamadas en oculto; otro de los denunciantes, asesor del anterior, recibió 87; y la última, también colaboradora, un total 42 llamadas; siendo «la intención del denunciado al efectuarlas la de perturbar la liberad de actuación de los denunciantes», indica la resolución, que se puede recurrir.

Esta actuación, que coincidió con la salida de Cassá del grupo de Cs, llegó a producir a los tres «una situación de estrés y desasosiego que afectó de forma leve a sus actividades diarias», tal y como ellos declararon.

En el juicio, el exárbitro negó haber realizado las llamadas, aunque sí señaló que cuando supo que Cassá dejó el grupo municipal de Cs -partido en el que coincidieron ambos- para irse al de no adscritos, mostró su desacuerdo públicamente en redes sociales.

Asimismo, alegó que su teléfono estaba en una de sus redes sociales que fue hackeada, aunque la magistrada señala que esto no ha quedado probado, pero sí que las llamadas se hicieron desde su número. Además, precisa que aunque afectó de forma leve, «no cabe duda de que tuvieron trascendencia en la vida privada de los denunciantes».

Delito leve

Al respecto, se ha tenido en cuenta a la hora de calificar los hechos como delito leve el que los denunciantes no presentaran denuncia de inmediato, sino que esperaron «al momento políticamente más adecuado», según se pone de manifiesto en la resolución del juzgado.

En este sentido, la juzgadora dice que esto significa que «para los denunciantes tales hechos no supusieron una perturbación grave en su libertad diaria de entidad suficiente como para anteponer la denuncia a sus intereses políticos», pero insiste en que «eso no significa que los hechos no sean constitutivos de infracción penal de carácter leve».

Respecto a los delitos leves de amenazas por los que era acusado por uno de los denunciantes, la magistrada considera que no cabe condena por los dos tipos delictivos -amenazas y coacciones- por la misma acción, por lo que procede a su absolución libre.

La resolución no es firme y la defensa del denunciado pretende recurrirla. Por contra, Cassá, en redes sociales, ha exigido «su cese inmediato».

Paradas Romero, gerente de la empresa municipal @MalagaDyE y alto cargo nacional de @CiudadanosCs, ha sido condenado por coacciones a mí y a dos asesores míos. Exijo su cese inmediato. https://t.co/XtVBysogXx — Juan Cassá Lombardía (@Juancassa) October 1, 2021

Todas las formaciones piden su marcha

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha afirmado este viernes que Cs «es el que decide hasta dónde lleva sus líneas rojas». «Hoy es un día para que Cs haga una profunda reflexión. En esta ocasión, la gravedad penal no cuenta, es una cuestión de moral. Desde el PP esperamos una decisión contundente al respecto», ha sostenido.

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido el cese «inmediato» de Paradas Romero. Los socialistas señalan que «una vez conocida la sentencia y su condena, entendemos que el alcalde de la ciudad, Francisco De la Torre (PP), debe cesarlo inmediatamente de sus responsabilidades públicas ya que los delitos por los que ha sido condenado atenta directamente contra un edil de la corporación municipal. A nuestro juicio, no hacer nada sería un error tremendo».

También desde Podemos e IU se han pronunciado al respecto. La portavoz de la confluencia de ambas formaciones en el Ayuntamiento de Málaga, Paqui Macías, ha exigido al alcalde la «destitución inmediata» del condenado: «Cualquier persona que ejerza un cargo público tiene que ser ejemplar en sus actuaciones (…), más cuando se trata de un alto cargo nombrado a dedo por ser de la confianza del equipo de gobierno».

Por su parte, Ciudadanos Málaga ha asegurado que cuando la sentencia sea firme «actuaremos en consecuencia. Al ser un delito leve la resolución del recurso será rápida». En un comunicado, desde la formación naranja han precisado que en el arranque de la propia sentencia, la Fiscalía «ha pedido la libre absolución de José Luis Paradas y eso es algo que en Ciudadanos Málaga no podemos pasar por alto». Por ello, sostiene que «es preciso esperar al recurso».