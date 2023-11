Un dirigente del PSOE en Córdoba contra la amnistía: «No comparto cómo se están haciendo las cosas»

Rafael Villarreal, secretario general y concejal del PSOE en Pozoblanco (Córdoba), se ha posicionado este martes en contra de la amnistía de Pedro Sánchez para los golpistas independentistas catalanes. Según ha expresado, hace público su rechazo porque no va a «consentir» que nadie le diga que es «cómplice» de la amnistía.

Villarreal se ha mostrado radicalmente en contra de la amnistía. «Rafael Villarreal no está a favor de la amnistía. Lo digo como una opinión personal, como un vecino, como político, pero también lo digo como militante y como votante del PSOE y ahora como secretario general del partido. Entiendo que al final las cosas se podrían haber hecho muchísimo mejor. Yo soy crítico. Soy crítico con esto y con cualquier cosa que se haga», ha argumentado Villarreal en una entrevista concedida a Cadena Cope.

«Las cosas, bajo mi punto de vista, no se han hecho bien, y no voy a consentir que se me diga, como se me está diciendo en algunos sitios, que soy cómplice de esta situación. No, mire usted, cuando una persona pertenece a una organización, sea la que sea, del ámbito que sea, al final esas organizaciones están dirigidas por personas, y no siempre estamos de acuerdo con lo que esas personas hacen. Y yo, en este caso, no estoy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas», ha esgrimido Villarreal.

⚠️ Aquí un “valiente” que dentro del PSOE-A CÓRDOBA sale en contra de la amnistía. No sabemos cuánto tiempo le quedará en el cargo… Rafael Villarreal, secretario general y concejal socialista en #Pozoblanco 👇🏻 pic.twitter.com/2UtViZZxKz — PP de Córdoba (@pp_cordoba) November 14, 2023

«Yo quiero dejar claro que no soy cómplice. Ahora bien, ni voy a dejar el PSOE, ni voy a dejar la política como algunos me están insinuando, ni voy a dejar de ser votante del PSOE hasta ahora», ha señalado el secretario general del PSOE en el municipio cordobés.

Desde el PP, a través de sus redes sociales, han calificado como «valiente» a Villarreal: «Aquí un ‘valiente’ que dentro del PSOE-A CÓRDOBA sale en contra de la amnistía. No sabemos cuánto tiempo le quedará en el cargo…».