Detenido en Granada un nuevo sospechoso de colaborar en el atentado contra Vidal-Quadras

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Pinos Puente (Granada) por su presunta vinculación con el atentado que sufrió en noviembre de 2023 Alejo Vidal-Quadras, ex dirigente del PP en Cataluña y uno de los fundadores de Vox. El ex político recibió un disparo en la cara y a bocajarro en una céntrica calle de Madrid.

El arresto se produjo este martes y ha sido llevado a cabo por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, en una operación coordinada por el Juzgado Central de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación.

El detenido en Granada es la octava persona arrestada por su supuesta colaboración en el atentado contra Vidal-Quadras, que logró sobrevivir. El presunto autor material del disparo, Mehrez Ayari (38 años), de nacionalidad francesa y origen tunecino, fue detenido el pasado 6 de junio en una calle de Haarlem (Países Bajos) cuando iba a cometer otro atentado similar, aunque se desconoce quién era la víctima. El sicario disparó contra Vidal-Quadras en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca. Llevaba un casco para ocultar su rostro y huyó en una moto que fue quemada en un descampado de Fuenlabrada. Ayari contaba con múltiples antecedentes en Francia, su país de residencia.

Su detención, según explicaron fuentes próximas a la investigación, acreditó la vinculación de la Mocro Maffia, una poderosa organización criminal holandesa-marroquí integrada principalmente por delincuentes de origen magrebí. El ex político, de 79 años, señaló a la Policía que sus vínculos con la oposición iraní habían motivado el atentado, puesto que no tenía «otros enemigos», y no es la primera vez que el régimen de Irán contrata a sicarios de la Mocro Maffia.

Los otros siete detenidos

El pasado 2 de septiembre la Policía informó del arresto en Francia de un hombre de nacionalidad tunecina, hermano de Mehrez Ayari, por su presunta participación directa en la planificación y logística del intento de asesinato.

También fuera de España, el 30 de abril fue detenida en Países Bajos una mujer de nacionalidad holandesa a la que se vinculaba con la financiación del atentado y la vigilancia a Vidal-Quadras. En enero fue detenido en la frontera de Colombia con Venezuela un hombre de nacionalidad venezolana llamado Greg Oliver Higuera, supuestamente implicado en la compra de la motocicleta empleada en el atentado.

Anteriormente, la investigación de la Policía había permitido detener a otras tres personas en España. El 21 de noviembre de 2023 se arrestó a una pareja en Lanjarón (Granada). El hombre, un ciudadano español converso al islam en su vertiente chiita, fue enviado a prisión por la Audiencia Nacional por tentativa de asesinato terrorista. La mujer, de origen británico, quedó en libertad con medidas cautelares. Ese mismo día fue detenido en Fuengirola (Málaga) un joven de 22 años también relacionado con la citada motocicleta, y que también quedó en libertad.

El detenido este martes en Pinos Puente estaría relacionado con otro crimen cometido en la avenida de Pulianas de Granada vinculado al tráfico de drogas y el crimen organizado, según Ideal.