Las mafias no tienen escrúpulos. En su guerra migratoria, no dudan en utilizar a menores de edad. De hecho, agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un chaval argelino, de sólo 17 años de edad, por patronear una embarcación desde las costas de Argelia con once ciudadanos sirios a bordo.

La embarcación de fibra y seis metros de eslora ha sido interceptada durante la madrugada del pasado día 25 de abril, en las coordenadas ’36º 43.9 N y 002º 01.5 W’, según ha trasladado la Policía en un comunicado.

Dotada con un motor fuera borda de 100 caballos de potencia, en su interior viajaban los once ciudadanos sirios y el arrestado, el único ciudadano argelino.

La investigación policial ha determinado que los inmigrantes habían partido desde Siria en diciembre del año pasado, pasando por Libia hasta llegar a Argelia, donde permanecieron sobre 20 días refugiados en una vivienda de la organización, a la espera de que se efectuase su travesía marítima.

Por dicho viaje, cada uno de ellos ha debido abonar el equivalente a 5.000 euros, partiendo finalmente durante la tarde noche del día 24 de abril desde las playa de Ain el Turk en Argelia

Durante la travesía marítima, el detenido ha sido supuestamente el único encargado de manejar los sistemas de navegación y orientación de la embarcación, así como de repostar el motor y achicar el agua que iba entrando.

El detenido de origen argelino y 17 años de edad ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros recogido en el artículo 318 bis del Código Penal, habiendo decretado su ingreso en un Centro de Reforma.

Como vemos, las mafias no tienen escrúpulos, y ya están llegando a utilizar a chavales que son menores de edad para el transporte ilegal de seres humanos. Este último caso, un argelino de 17 años.