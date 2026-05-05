Detenidas la directora y dos educadoras de una guardería en Jaén acusadas de malos tratos a 15 niños

La Policía Nacional ha detenido a la directora y dos educadoras de una guardería de Jaén por presuntos malos tratos a unos 15 niños. Las acusadas les forzaban la ingesta de alimentos llegando a provocarles en ocasiones el vómito.

Una denuncia formulada por varias alumnas en prácticas provocó una investigación por parte de agentes de la UFAM de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Jaén. Las alumnas en prácticas pusieron los hechos en conocimiento de sus tutoras responsables.

Las conductas descritas por las alumnas en prácticas se centrarían principalmente en el momento de la alimentación. Presuntamente obligaban a los menores a la ingesta de alimentos a la fuerza, llegando en ocasiones a provocarles el vómito y posteriormente les obligaban a seguir comiendo.

Según la investigación, en determinadas situaciones, cuando los niños se negaban a comer o cuando lloraban, eran encerrados en un cuarto de baño a oscuras.

La denuncia de una de las tutoras de estas alumnas en prácticas permitió identificar al menos a 15 menores que podrían haber sido sometidos a estas prácticas. Una vez concluyó la investigación, se procedió a la detención de dos educadoras del centro como presuntas autoras de delitos de malos tratos habituales y trato degradante hacia menores.

La directora de la guardería también ha sido detenida como presunta autora de un delito contra la Administración de Justicia y coacciones. Según la investigación, una vez que tuvo conocimiento de la investigación abierta habría mantenido reuniones individualizadas con los padres de los menores, a quienes alertó de que iban a ser citados por la Policía Nacional para declarar.

La directora les habría trasladado a los padres que los hechos denunciados eran falsos y que sus hijos se encontraban en perfecto estado, todo ello con la finalidad de influir en sus manifestaciones ante la autoridad policial. Del mismo modo se había dirigido a las alumnas en prácticas implicadas en la denuncia, instándolas a retractarse de lo manifestado, advirtiéndoles de las posibles consecuencias negativas, incluyendo la adopción de acciones legales contra ellas.

La investigación continúa abierta por el Grupo UFAM para esclarecer los hechos.