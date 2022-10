Catalina García, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, ha dado este viernes un discurso en el Parlamento autonómico con el que ha dejado a la portavoz socialista, Ángeles Férriz, completamente sin argumentos. García alucinaba con las exigencias del socialismo, que pasan por pedir a la Junta de Juanma Moreno aquello que ellos no han sido capaces de hacer en cuatro décadas.

«Con qué desahogo que usted se sube aquí, ¿para hablar de Ciudad Sanitaria? ¿Para hablar del (hospital) El Neveral en Jaén? Por favor… Habla usted de lo que ustedes no pusieron, claro. Por supuesto», comenzaba esgrimiendo una atónita García, que no podía creer que Férriz hubiera acusado al PP de «abandonar» una Sanidad pública que precisamente el Ejecutivo de Juanma Moreno ha impulsado en Andalucía.

Tras una ovación de gran parte del Parlamento, la consejera de Salud seguía preguntando a Férriz: «Pero, ¿cómo pueden venir a exigirnos lo que no han hecho en 40 años? Por favor». «¿Usted va a venir aquí a hablar de El Neveral señora Ferriz? ¿Que dónde está el Hospital El Neveral? Diga la verdad. Hay un hospital sustitutorio, el Hospital Puerta de Andalucía. En el mismo recinto del neurotraumatológico. Con unas condiciones dignas tanto para los trabajadores como para los enfermos. ¿Usted ha oido alguna queja en Jaén sobre El Neveral? No ha habido ninguna queja porque todo el mundo está contento del traslado que se hizo de El Neveral al Puerta de Andalucía. Cuenten la verdad, por favor», ha señalado García, arrancando los aplausos de los suyos.

«Ustedes pueden seguir cacareando que si la derecha, que si la derecha. Pues sí señor. La derecha que ha venido a devolver derechos a esta tierra»

«Y dice usted que de la Ciudad Sanitaria ya no se habló. Eso ya es de nota. O sea, 40 años gobernando y viene usted a decirme a mí que dónde está la Ciudad Sanitaria de Jaén? ¡Pero si ustedes no habían ni cedido los terrenos! No habían hecho nada. N-A-D-A. Nada. Y ahora hemos llegado nosotros y en tres años y medio firmamos el convenio, se cedieron los terrenos, hemos mirado todos los problemas que tiene el terreno… Y todo en tres años y medio. Dígame usted qué han hecho en 40 años. Yo se lo digo: N-A-D-A. Nada», ha continuado García, lo que ha arrancado otra sonora ovación.

«Nosotros hemos venido aquí a trabajar por un sistema público de calidad y en eso se va a dejar la piel este gobierno. Todos los consejeros y este grupo parlamentario. Y ustedes pueden seguir cacareando que si la derecha, que si la derecha. Pues sí señor. La derecha que ha venido a devolver derechos a esta tierra», ha concluido.