Conciertos de Melendi, Camilo y Manuel Carrasco en septiembre en Starlite Marbella: fechas, entradas y todos los detalles

Septiembre comienza con fuerza en Starlite Marbella. A pesar de que la temporada de verano llega a su recta final, todavía nos quedan tres fechas importantes y con nombres de sobra conocidos. Camilo, Manuel Carrasco y Melendi estarán presentes entre el 3 y el 5 de septiembre, aunque no todos lo harán de la misma manera.

El motivo está en la llegada de Premios Juventud a Marbella. Por primera vez en sus 23 años de historia, los premios organizados por TelevisaUnivision salen de América y lo hacen para instalarse en la Cantera de Nagüeles el próximo 3 de septiembre. Será además el comienzo de PJ Fest. Camilo será uno de los artistas que actúen durante la gala de Premios Juventud, mientras que Manuel Carrasco tendrá su noche el viernes 4 y Melendi hará lo propio el sábado 5 junto a Wisin. Tres fechas que conviene tener apuntadas y para las que todavía se pueden comprar entradas así que si quieres asistir, te ofrecemos ahora toda la información.

Conciertos de Melendi, Camilo y Manuel Carrasco en septiembre en Starlite Marbella

Camilo es el primero de los nombres que va a estar esta semana en Starlite Marbella. Será el jueves 3 de septiembre, pero quienes quieran verle deben tener en cuenta que no dará un concierto en solitario. El cantante colombiano forma parte del cartel de Premios Juventud 2026, que este año hace historia al celebrarse por primera vez en Europa con más de 250 artistas invitados, unos 200 nominados en 50 categorías y cerca de 25 actuaciones en directo. Entre los nombres ya confirmados están además de Camilo, Marc Anthony, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, Ana Mena, Yandel, Wisin, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Farruko y La Oreja de Van Gogh.

Será entonces una noche bastante distinta a las habituales de Starlite. Habrá entrega de premios, actuaciones y antes de la gala se celebrará la alfombra roja «Noche de Estrellas de Premios Juventud» con Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina como los encargados de presentar esta primera edición europea. Para quienes quieran estar allí, las puertas abrirán a las 19:00 horas y la gala arrancará a las 21:00 horas. Las entradas parten de 45 euros, con los gastos de gestión incluidos.

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Manuel Carrasco en concierto en Starlite el 4 de septiembre

Tras esta gala, el viernes 4 de septiembre será el turno de Manuel Carrasco. El cantante onubense protagonizará un especial musical producido por TelevisaUnivision dentro de los eventos que rodean a PJ Fest y Premios Juventud. Una actuación que además será grabada con público en el Auditorio de Starlite Marbella. El artista llega a esta cita después de reunir a más de 260.000 personas en cuatro conciertos en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Y además se suma su presencia en los Premios Juventud, donde está nominado en la categoría Mejor Euro-Song gracias a Oh Si Pudiera.

Sus seguidores tendrán por tanto una doble oportunidad para verle. Estará presente el día 3 en Premios Juventud y, sólo 24 horas después, será él quien se quede con todo el protagonismo. La hora de este especial está fijada a las 22:00 horas. Las puertas abrirán a las 20:00 horas y las entradas están disponibles desde 45 euros, aunque el precio dependerá de la zona y la butaca elegida.

Melendi y Wisin el 5 de septiembre

Y todavía queda una última cita. El sábado 5 de septiembre, Starlite anuncia a Wisin + Melendi, de modo que dos artistas muy diferentes compartirán una misma noche en Marbella. Wisin será el protagonista del especial musical producido por TelevisaUnivision. El puertorriqueño lleva décadas siendo uno de los nombres más conocidos del reguetón, primero como integrante de Wisin & Yandel y después con su carrera en solitario.

Pero la noche no acabará ahí. Melendi se sumará a la cita del 5 de septiembre, poniendo el toque español a un cartel que mezcla el reguetón de Wisin con algunos de los temas más conocidos del cantante asturiano. El cantante llega además después de celebrar sus más de dos décadas en la música, recuperando canciones que forman ya parte de la memoria de muchos de sus seguidores.

La cita de Wisin + Melendi será el sábado 5 de septiembre. Las puertas abrirán a las 20:00 horas y el concierto comenzará a las 22:00 horas. En este caso se pueden encontrar entradas desde 27 euros, gastos de gestión incluidos.

Entradas para Camilo, Manuel Carrasco y Melendi en Starlite

Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial de Starlite, donde se pueden consultar las localidades disponibles y otras opciones como los palcos VIP. Los precios cambian dependiendo de la noche. Como ya hemos mencionado, para los Premios Juventud del 3 de septiembre, donde actuará Camilo junto a muchos otros artistas, parten de 45 euros. El especial de Manuel Carrasco del día 4 tiene también entradas desde 45 euros, mientras que para Wisin + Melendi del 5 de septiembre pueden encontrarse desde 27 euros.

Serán así tres noches consecutivas de música en Marbella: primero con la llegada a Europa de Premios Juventud y después con Manuel Carrasco, Wisin y Melendi como protagonistas de los dos últimos grandes eventos de esta programación especial.