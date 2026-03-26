El partido presidido por Santiago Abascal tiene hasta el 13 de abril para presentar a quien será su candidato para las elecciones en Andalucía. Es el Comité Ejecutivo Nacional quien debe designar al candidato y, en un comunicado publicado esta mañana, Vox ha notificado que el actual portavoz del Grupo Parlamentario de la formación en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, será el candidato a la presidencia de Andalucía.

El gaditano, que lleva desde diciembre de 2018 como diputado autonómico de Vox en la cámara autonómica, ha contado con la confianza del CEN para encabezar la lista a las elecciones que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

Manuel Gavira es licenciado en Derecho y fue secretario de la mesa del parlamento durante la primera legislatura de Vox con representación en la cámara andaluza. Fue nombrado portavoz de la formación en el parlamento en la segunda legislatura y actualmente es presidente del grupo parlamentario.