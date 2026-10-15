Cielos nublados y lluvias débiles en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos parcialmente nublados dominarán hoy en Andalucía, 15 de octubre de 2026, con la presencia de nubes medias y altas. La vertiente mediterránea experimentará intervalos de nubes bajas y medias, trayendo consigo lluvias débiles a moderadas. Las temperaturas se mantendrán estables o registrarán un ligero descenso, mientras que los vientos serán predominantemente flojos y variables, aunque se espera un Levante fuerte en el litoral mediterráneo oriental y en la costa gaditana, con rachas muy intensas en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de octubre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento, adornándose de un suave azul que invita a disfrutar de la jornada. Sin rastro de nubes que amenacen con lluvia, la temperatura ascenderá hasta los 34 grados, mientras que el viento, soplando a unos 15 km/h de dirección predominante, acariciará el ambiente. La mañana, fresca con 19 grados, dará paso a una tarde más cálida, con una sensación que podría alcanzar hasta los 34 grados, dejando atrás el peso de la humedad, que oscilará en un 25%.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, ofreciendo el espectáculo luminoso del atardecer, que se iniciará a las 19:46, justo cuando la luz del día comienza a retirarse. Las temperaturas se mantendrán agradables, bajando a 28 grados en su máxima y 21 en su mínima, creando un ambiente perfecto para disfrutar de las terrazas al aire libre. Así, el día promete ser un regalo del buen tiempo sevillano, ideal para salir y dejarse envolver por la calidez del verano andaluz.

CÃ³rdoba: cielo gris y viento fuerte

Las primeras luces de la jornada en Córdoba traen consigo una atmósfera cargada de incertidumbre. El cielo, aún adormecido, muestra un gris perlado que anticipa el viento fresco que sopla suavemente, un preámbulo de lo que está por venir. A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a elevarse, alcanzando los 31 grados, aunque la sensación térmica podría resultar más agobiante, llegando a los 31 también.

Por la tarde, los cambios se harán evidentes: el viento arremeterá con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, mientras la humedad sube hasta un 100%. Sin lluvia a la vista, el cielo permanecerá cubierto, marcando un contraste notable entre el calor matutino y el viento de la tarde. Es recomendable salir preparado; mejor llevar un paraguas, pues las nubes podrían sorpresivamente descargar agua en cualquier momento.

En Huelva, cielo despejado y brisas suaves

Cielo despejado y una temperatura agradable definirán la jornada, con máximas que alcanzarán los 31 grados durante la tarde. Las brisas suaves del este aportarán momentos de frescura, aunque no habrá indicios de lluvia.

Un día perfecto para disfrutar de un paseo por el centro o relajarse en un parque, con ese ambiente tranquilo que invita a llevar a cabo las actividades diarias al aire libre. La estabilidad del tiempo promete ser una excelente compañía para cualquier plan.

Cielo parcialmente nublado y ambiente caluroso en CÃ¡diz

Desde primeras horas de la mañana, Cádiz se despierta con un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar el día. La temperatura mínima rondará los 21°C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 29°C. Con vientos del este de una velocidad media de 30 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 55 km/h, es conveniente estar alerta a las posibles rachas fuertes. La humedad mantendrá un ambiente algo pesado, sobre todo en las horas centrales del día, aunque no se esperan lluvias.

A medida que avance la jornada, el sol brillará con más fuerza y se alcanzarán máximas de 28°C. La tarde continuará con un cielo similar al de la mañana, haciendo que la sensación térmica se sienta calurosa. Con una duración de luz de más de 11 horas, desde la salida del sol a las 08:32 hasta su puesta a las 19:48, será un día perfecto para actividades al aire libre, siempre cuidando de mantenerse hidratado y protegido del viento.

JaÃ©n: cielos despejados y calor agradable

La mañana en Jaén se presenta despejada, con un ambiente cálido que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondan los 17 grados y la sensación térmica se siente agradable, perfecta para una caminata por la ciudad. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 29 grados, con cielos igualmente despejados y una suave brisa del noreste que aportará frescura.

A lo largo de la tarde, el tiempo se mantendrá estable y soleado, ideal para actividades al aire libre. No olviden llevar ropa ligera y protección solar, ya que el sol estará brillando con fuerza. De noche, las temperaturas descenderán a unos 20 grados, creando un ambiente perfecto para disfrutar de una cena al aire libre.

Cielo despejado con nubes pasajeras en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas alrededor de los 19 grados. A medida que avance el día, el sol comenzará a calentar y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 28 grados en la tarde, aunque el viento del sureste, soplando a 10 km/h, mantendrá una sensación térmica agradable.

Sin embargo, se anticipan algunas nubes pasajeras y una ligera probabilidad de lluvias, especialmente desde media mañana, pero en la tarde-noche las precipitaciones serán prácticamente nulas. Se recomienda salir con ropa ligera y disfrutar del buen tiempo, pero no olvidar un paraguas a mano por si acaso.

Granada: cielo despejado y sol brillante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable, con temperaturas que rondan los 14 grados, ideal para disfrutar del aire fresco. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, llevando la temperatura máxima a los 28 grados, mientras que el viento del sureste soplará suavemente, aportando comodidad.

Por la tarde, el cielo se mostrará algo nublado, pero sin probabilidades de lluvia. Para la noche, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán a unos 17 grados, proporcionando un cierre apacible al día. ¡Aprovechemos el buen tiempo!

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado en Almería, donde las temperaturas mínimas rondarán los 19 °C, otorgando un inicio fresco al día. A medida que avance la mañana, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 29 °C por la tarde, con vientos suaves del este soplando a 20 km/h, añadiendo una grata sensación de movimiento al ambiente.

No obstante, se recomienda prestar atención a la tarde, ya que podrían surgir algunas ráfagas de viento y cambios en la humedad, con un máximo del 80%. Así que, aunque el día promete ser cálido y soleado, es aconsejable llevar consigo una chaqueta ligera para disfrutar de la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a 21 °C.