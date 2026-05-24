Cielos despejados y vientos fuertes en Andalucía: previsión de AEMET para hoy

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz el 24 de mayo de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán estables, con algunas localidades registrando descensos. Los vientos serán flojos y variables, pero en el Estrecho se anticipa un levante fuerte, con rachas ocasionalmente muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 24 de mayo

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta luminosa y estable. Con un levante suave que soplará a unos 10 km/h, se espera que las temperaturas oscilen entre los 20°C de mínima por la mañana y los cálidos 36°C al mediodía. Con una humedad que apenas alcanzará el 15%, el ambiente será fresco, ideal para disfrutar de un paseo bajo el sol que comenzará a despuntar a las 07:08 y se ocultará tras el horizonte a las 21:33.

Ya por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, aunque la sensación térmica puede llegar a sentirse más intensa, con temperaturas que rondarán los 34°C. El cielo azul de hoy promete mantener la serenidad, sin indicios de lluvia en el horizonte. En definitiva, un día apacible para disfrutar del calor sevillano sin preocupaciones de precipitaciones.

Córdoba: ambiente cambiante con viento y lluvias

Un día en Córdoba comienza con un susurro inquietante en el aire, donde el cielo presenta un matiz grisáceo prometiendo alteraciones. El viento sopla con fuerza, llevando consigo el anuncio de lluvias que podrían empañar el ajetreo habitual de la mañana y dar paso a un ambiente sombrío en la tarde.

A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y una máxima de 36°C, creando un contraste notable. Las ráfagas de viento alcanzarán los 36 km/h, haciendo que la sensación térmica se sienta más agobiante con una humedad del 50%. Así que, para aquellos que salgan a disfrutar, será mejor no olvidar el paraguas.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y ambiente agradable

El tiempo presenta una jornada mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados. Durante la mañana, el cielo mostrará algunas nubes, mientras que por la tarde se espera un ambiente más despejado. Las brisas del viento serán suaves, favoreciendo un ambiente agradable en las horas más cálidas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, ya que se prevé un ambiente tranquilo que invita a desconectar y aprovechar el sol. No olvides hidratarte y disfrutar de cada momento.

Cielo despejado y viento fuerte en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, propiciando que los primeros rayos de sol, que asoman a las 07:12, llenen de luz esta bella ciudad costera. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 21 y 28 grados y no se espera lluvia a lo largo de la jornada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento soplará del sureste a una velocidad media de 50 km/h, con ráfagas que podrán alcanzar los 75 km/h, por lo que se recomienda precaución al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá despejado y la sensación térmica alcanzará los 29 grados, un acompañante perfecto para disfrutar del aire libre. La tarde-noche se presentará sin cambios significativos, con temperaturas agradables y un ambiente mayormente seco, aunque la humedad relativa podrá bajar hasta un 25%. Con una jornada que se extenderá hasta las 21:32, los gaditanos tendrán tiempo suficiente para disfrutar de una velada tranquila bajo el cielo estrellado.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

En la mañana, Jaén despierta con cielos despejados y un ambiente muy agradable, perfecto para disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondarán los 21°C y el viento soplará suavemente desde el este, contribuyendo a una sensación térmica similar.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará los 35°C, manteniendo el tiempo soleado y cálido. Es aconsejable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol brillará con fuerza durante toda la jornada.

Cielo despejado y ambiente cálido en Málaga

El cielo de esta mañana se presenta despejado, ideal para aquellos que disfrutan de un inicio de día cálido, con temperaturas que rondan los 19°C. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 27°C por la tarde, acompañados de una suave brisa del sureste a 10 km/h, que brindará un agradable alivio del calor.

Con la noche acercándose, el termómetro descenderá a 20°C, manteniendo un ambiente cómodo. Se recomienda llevar alguna prenda ligera para disfrutar de la velada al aire libre, ya que la posibilidad de lluvias será nula y la humedad se mantendrá en niveles razonables, garantizando un cierre de día placentero.

Granada: ambiente cálido y soleado hoy

La mañana en Granada se presenta con cielos mayormente despejados, ideal para disfrutar de un café al aire libre. A medida que avanza el día, las temperaturas irán ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 33 grados, proporcionando un ambiente cálido y algo seco, con vientos suaves que lo harán más llevadero. Por la tarde, el sol seguirá brillando y la sensación térmica será alta, así que no olvide llevar una gorra y protector solar para disfrutar de esta jornada soleada sin inconvenientes.

Almería: cielo despejado y día cálido

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del día. A medida que avanzan las horas, la temperatura se va elevando, alcanzando los 30°C en la tarde, mientras el viento sopla de manera moderada a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.

No se prevén precipitaciones, así que la jornada se mantendrá seca y cálida. Sin embargo, es recomendable hidratarse bien y buscar sombra en las horas más calurosas, ya que la sensación térmica podría ascender hasta los 31°C. Disfruten del día, que será radiante hasta la puesta de sol a las 21:17.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET