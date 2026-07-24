Cielos despejados e intervalos de nubes en Andalucía: Previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en buena parte del territorio andaluz el 24 de julio de 2026, aunque se prevén intervalos de nubes medias y altas en la vertiente mediterránea. Se registrará polvo en suspensión en el sureste de la comunidad, con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en la vertiente mediterránea, mientras que en el resto se experimentará un descenso. Los vientos serán flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 24 de julio

Calor intenso y cielos despejados en Sevilla

El cielo de Sevilla despierta hoy despejado, como si se estirara tras una larga noche. La temperatura comienza suave, alrededor de 22 grados y el viento sopla con calma desde el este-noreste, sin llegar a incomodar. A medida que avanza la jornada, el mercurio asciende rápidamente, alcanzando su punto máximo en 36 grados, pero la sensación térmica podría dispararse a 37, dejando un ambiente cálido y agradable. La humedad se mantiene en un nivel moderado, permitiendo disfrutar de la luz del sol que será generosa desde la salida a las 07:22 hasta su despedida a las 21:38.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, sin indicios de lluvia y adornado solo por algunas nubes pasajeras. Aunque se prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, no será un factor molesto para las actividades al aire libre. La noche caerá con una frescura relativa, ya que las temperaturas descenderán a 22 grados, brindando un respiro tras el calor diurno. Este día se presenta ideal para disfrutar de Sevilla, donde la calidez y la luz invitan a pasear por sus encantadoras calles.

CÃ³rdoba: nubes y viento con posibles lluvias

El amanecer en Córdoba trae consigo una mezcla de sensaciones: el aire fresco anticipa cambios, mientras las nubes comienzan a ocultar el sol. La jornada promete ser inusual, con fuertes ráfagas de viento y nubosidad que harán titilar el brillo habitual en el cielo. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de 21°C, pero se prevé un incremento hacia 37°C por la tarde, lo que sumado a la alta humedad podría ofrecer un ambiente agobiante.

Sin embargo, el ambiente favorable de la mañana se verá interrumpido por un descenso térmico significativo y la posibilidad de lluvias dispersas. Con vientos que superarán los 30 km/h, se recomienda salir preparado. ¡No olvides el paraguas!

En Huelva, día estable con brisa suave

El tiempo se presenta estable y templado a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes pasajeras. La temperatura oscilará entre los 19 y 33 grados, con una suave brisa que hará más placentera la jornada, aunque sin probabilidad de lluvia ni grandes variaciones.

Ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, el ambiente es propicio para realizar actividades diarias sin preocupaciones. Un buen momento para salir y aprovechar lo que la ciudad tiene para ofrecer en esta agradable jornada.

Aprovecha el día al sol en CÃ¡diz

El amanecer en Cádiz se presenta con un cielo parcialmente nublado que irá manteniéndose a lo largo de la jornada, con una temperatura mínima de 22°C que, aunque agradable, puede sentirse más cálida debido a la sensación térmica que alcanzará los 29°C. La humedad, que rondará el 45%, permitirá que el ambiente no resulte pesado a primeras horas del día. A medida que avance la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 28°C, ofreciendo una jornada calurosa pero sin riesgo de lluvias, ya que la probabilidad es prácticamente nula.

Con el sol saliendo a las 07:25 y poniéndose a las 21:37, Cádiz disfrutará de más de 14 horas de luz. Sin embargo, el viento soplará de manera notable, con una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h, por lo que se recomienda tener precaución si estás al aire libre. En definitiva, un día que invitará a aprovechar el exterior, ideal para actividades al sol.

JaÃ©n: cielos despejados y calor intenso

Esta mañana, los cielos en Jaén se presentan despejados y se siente un ambiente agradable, con temperaturas que rondan los 25 grados. A medida que avancemos en el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando hasta los 37 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser aún más alta. No se esperan lluvias, así que es un buen momento para salir a disfrutar del sol. Para ello, se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado durante la jornada.

Calor intenso y viento ligero en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo sereno que irá cambiando a medida que avanza el día. La mañana arranca fresca con temperaturas en torno a los 25°C, pero por la tarde el mercurio ascenderá hasta los 41°C, mientras el viento sopla a unos 20 km/h, aportando una ligera brisa refrescante.

A medida que el sol se oculta, la sensación térmica podría alcanzar niveles más altos, con un máximo de hasta 39°C. Se recomienda mantenerse bien hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas, ya que la humedad será moderada, oscilando entre el 20% y el 85%.

Granada: cielo despejado y calor agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable, ideal para disfrutar del comienzo del día. Con temperaturas alrededor de los 25 grados, la sensación es de calor moderado, aunque la humedad se mantiene en niveles confortables.

A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo seguirá siendo soleado y cálido, alcanzando los 35 grados. La brisa suave del viento, que sopla del oeste a 15 km/h, hará más placentera la experiencia al aire libre. No olvides llevar una botella de agua y usar ropa ligera para disfrutar al máximo este espléndido día granadino.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de la frescura de la mañana, con temperaturas alrededor de los 28 grados. A medida que avance el día, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 35 grados por la tarde, en un ambiente donde el viento de componente sur soplará a 25 km/h, creando una sensación térmica que podría alcanzar los 36 grados.

Con la caída de la tarde, el ambiente se mantendrá estable y sin probabilidades de lluvia, ideal para paseos al aire libre. Sin embargo, se recomienda hidratarse constantemente y tomar precauciones ante el calor, ya que la humedad relativa será alta, alcanzando picos del 85%. La puesta del sol se disfrutará a partir de las 21:23, cerrando un día radiante en Almería.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET