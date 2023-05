Bruno García (PP Cádiz): «Hay algo mucho más importante que las ideologías: la ciudad de Cádiz»

Bruno García es el candidato del Partido Popular para la Alcaldía de Cádiz. Parra llegar a ella, García se dirige a todos los gaditanos, independientemente de su color político, su ideología o sus sensibilidades. Tiene muy claro que para cambiar la ciudad a mejor necesita a todos los gaditanos, por ello no excluye absolutamente a nadie de lo que él quiere que sea el gobierno más abierto de la historia de Cádiz.

Bruno García, además de su amplia experiencia en el sector privado, cuenta con mucho conocimiento del Ayuntamiento de Cádiz -donde ha sido concejal de Turismo y también ha estado en la oposición-, y también conoce bien la idiosincrasia de toda la autonomía, pues los últimos años ha ejercido como diputado autonómico del PP en el Parlamento de Andalucía.

A escasas 48 horas de que se celebren las elecciones municipales, Bruno García ha atendido a OKDIARIO Andalucía para dar un último repaso a su campaña y, sobre todo, para pedir a todos los gaditanos y gaditanas que le escuchen para, entre todos, llevar el cambio a mejor a una ciudad «tan maravillosa» como es Cádiz.

Pregunta (P).- Tu proyecto es el de un gobierno abierto en el que quepan todos los gaditanos, independientemente de sus colores políticos.

Respuesta (R).- Yo le estoy pidiendo el voto a todos los gaditanos, independientemente de lo que hayan votado en otras ocasiones o de cuál sea su sensibilidad, porque en este momento ya no se trata de ideologías; hay una cosa mucho más importante y que tenemos en común, que es la ciudad de Cádiz. La mayoría de los gaditanos saben que podría estar mucho mejor, y eso es lo que estoy planteando. Un gobierno mucho más abierto y que la dejadez con la que se ha gobernado durante todo este tiempo se cambie por una buena gestión. Tenemos que poner a Cádiz por encima de cualquier cosa.

P.- Las elecciones municipales, además, se suelen caracterizar porque se vota más a la persona que al partido…

R.- Ese es el planteamiento que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un modelo, que es el modelo de Juanma Moreno que tan bien está funcionando en Andalucía y que está generando progreso. Y eso es lo que estoy planteando, por eso me he dirigido también a muchos progresistas que sabemos y que me han dicho que están decepcionados por cómo se ha gestionado la ciudad durante estos últimos ocho años. Y, sin duda, creemos que hay una oportunidad de cambio. Todo lo que no sea votarnos a nosotros supone seguir haciendo lo mismo y, para asegurarse del cambio, la única opción que hay es la de votar a nuestro equipo.

P.- No eres un político habitual. Por un lado tienes mucha experiencia en el sector privado, y por otro ¡sabes inglés! ¿Cómo puedes trasladar esto a la gestión municipal?

R.- Eso en origen me dio la posibilidad de ser concejal de Turismo, por lo que me sirvió para ser concejal de la ciudad más maravillosa del mundo. A partir de mi experiencia en el sector privado, he estado ocho años en el gobierno y cuatro años en la oposición, donde yo creo que he aprendido incluso más. Porque muchas veces se aprende de la derrota y sirve también para poner los pies en la tierra.

Ahora, en los últimos cuatro años, he tenido una fase como diputado del Parlamento de Andalucía, lo que me ha dado una visión más amplia de Andalucía y de sus problemas y me ha permitido estar más cerca de Juanma Moreno y de su equipo. Eso me ha dado también experiencia.

Pero sobre todo es que conozco bien el Ayuntamiento por dentro. He estado 12 años y lo que quiero es poner la ilusión que tenemos en nuestro equipo a disposición de los gaditanos. Queremos cambiar esta mala gestión por una dedicación. Cuando uno gobierna una ciudad hay que dedicarle mucho tiempo, mucho cariño y mucha pasión, porque si no las cosas no salen.

P.- Cuando hablamos con gaditanos, las mayores preocupaciones que tienen son la falta de soluciones a la vivienda y la despoblación. ¿Qué medidas propones en este sentido?

R.- Ha sido el gran tema en estas elecciones. Hay dos grandes problemas: la vivienda y el empleo, que al final tienen como resultado la despoblación. Ha habido más de 7.000 personas en los últimos ocho años que han dejado la ciudad y, por tanto, ese es nuestro gran reto.

La buena noticia es que se pueden hacer viviendas, lo que pasa es que hay que dedicarse a ello. Nosotros tenemos capacidad de hacerlo. Pero hasta ahora no han sido capaces porque no se han dedicado.

Hay un plan de vivienda del actual gobierno del Ayuntamiento, por el que se pueden hacer más de 1.800 viviendas protegidas, y nosotros lo que vamos a hacer es utilizar ese mismo plan, pero ejecutarlo. Algo que no se ha hecho hasta ahora.

También, en el caso histórico es fundamental que vuelvan los jóvenes. Y eso lo vamos a hacer. Nosotros necesitamos que el casco histórico tenga más vida de la que tiene.

P.- Y para ello, entre otras cosas, proponéis un microbús eléctrico, más plazas de aparcamiento, más taxis, autobuses más limpios…

R.- Es que aquí durante mucho tiempo se han puesto muchas barreras. Los gaditanos y gaditanas que tienen coche, lo necesitan. Y tiene que haber una convivencia. La ciudad necesita y tiene la obligación de cumplir con toda la normativa de medio ambiente, y eso además lo vamos a cumplir a rajatabla, pero también tenemos que poner facilidades a los que tienen coche, no tenemos que arrinconarlos. Y hemos planteado parkings para residentes en la entrada del casco histórico. Pero también tenemos que darle sitio a las personas que quieren venir a comprar a los comercios. Muchas veces necesitamos también clientes y visitantes que quieran venir a vernos, necesitamos darles la oportunidad de que tengan un buen acceso.

Hemos planteado un parking disuasorio en el entorno de la plaza de Sevilla. Pues poner ahí tres parkings en altura con un microbús eléctrico que te lleve por el entorno del casco histórico, así no tendremos que metes los coches, sino que tenemos un espacio.

P.- ¿Por qué tiene que votarte un gaditano?

R.- Yo me quiero dirigir a todos los gaditanos y gaditanas. La ciudad todos sabemos que es maravillosa. Eso es indudable y todo el mundo lo tiene claro. Pero Cádiz puede estar mucho mejor de lo que está. A partir de ahí saben que si votan al PSOE y a los sucesores del gobierno actual nos lleva a todos a la misma situación.

Yo propongo cambiar. Cambiar a mejor porque la ciudad lo merece, y creo que si lo hacemos entre todos será mucho más fácil ese cambio. Estamos a las puertas de conseguir una mayoría suficiente para gobernar y yo creo que si todos ponemos un poco, y si somos capaces de ver que nosotros como equipo y como propuesta abierta en la que caben todos, creo que el cambio se puede conseguir.