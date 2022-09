Asistentes del PSOE al acto de Sánchez en Sevilla: «Me da igual lo que me roben si yo tengo para comer»

Una vez concluido el mitin de Pedro Sánchez en Sevilla, en el que ha llegado a ser abucheado e increpado por los vecinos del barrio, OKDIARO Andalucía ha querido hablar con algunos de los asistentes al acto. Cuestionados sobre el ‘caso ERE’ o el indulto al ex presidente de la Junta condenado, José Antonio Griñán, la respuesta es similar en todos los casos: «A mí me da igual lo que me roben, si yo tengo para comer…».

Un hombre, por ejemplo, explicaba a este periódico que lleva 50 años de socialista y «a mí no me cambia nadie». En este sentido, paradójicamente, explica que «lo que pasa es que la gente se acomoda». «A mí me da igual lo que me haya robado el PSOE, ¿usted ha conocido los años 50? Los otros también roban», argumentaba este señor, que afirmaba rotundamente que «yo voy a votar al PSOE siempre, hagan lo que hagan».

«¿Usted ha vivido en los 50? El hambre es muy mala. Mientras que roben y yo coma, ellos tienen su pagilla, mal hecho pero…», continua este vecino, que asegura que «yo soy del PSOE, luego sevillano y luego del Sevilla».

Por otro lado, dos simpáticas mujeres también han accedido a hablar con nuestro medio. «El partido que mira por los trabajadores es siempre el socialista», señalaba una de ellas. Cuestionadas por el caso ERE, argumentaban estas señoras de Sevilla que esto no había sido este PSOE, sino uno «anterior». «¿Cuánta gente del PP está imputada por corrupción?», nos preguntaba.

«La gente no sabe lo que vota, no está enterada», explican estas mujeres, que no considera que los andaluces estén «hartos de que les roben» porque «a mí no me han robado». Por último, estas mujeres explicaban que les parecía perfecto que el PSOE se apoye en EH Bildu o en ERC para sacar adelante proyectos: «¡Menos mal que gobierna por decretazos!».

Por último, cuando nuestras cámaras grababan al alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, un socialista ha cogido la cámara para gritar: «¡Viva el PSOE, los muertos de Vox!».