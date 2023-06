Tanto Teresa Rodríguez como José María González ‘Kichi’ anunciaban hace sólo medio año que dejaban la política; la primera, como portavoz parlamentaria y diputada en el Parlamento andaluz de Adelante Andalucía, el segundo como alcalde de Cádiz. Hoy, apenas medio año después de estos anuncios, ambos han anunciado que serán el número dos y tres de Adelante Andalucía para el Congreso por Cádiz. Por ello, recuperamos ahora el vídeo con el que Kichi se reía de todos, hace siete meses, hablando de su «palabra», su «honestidad» y su firme intención de no ser un «profesional de la política». Donde dije digo, ya saben, Kichi dice Diego.

Honestidad, coherencia y el valor de la palabra dada a la gente Os anuncio que mantengo mi compromiso y no me presentaré a la reelección como alcalde de Cádiz Y me iré tranquilo porque en mi equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad pic.twitter.com/qJkEoCIZae — José María González ۞ (@JM_Kichi) November 23, 2022

«Queridos vecinos, queridas vecinas, no voy a presentarme a las próximas elecciones municipales de 2023, así doy cumplimiento a la palabra dada: al compromiso de no ocupar un cargo público durante más de ocho años consecutivos», comenzaba Kichi el vídeo en el que anunciaba que dejaba la política.

«Siempre he pensado que la política no debería de ser un trabajo, una forma de ganarse la vida, sino un acto de compromiso voluntario, un acto de amor y generosidad que tiene que ser temporal para no dar oportunidad alguna a la tiranía, a la corrupción, a la rutina. La temporalidad es la mejor vacuna que conozco contra eso», continuaba el entonces alcalde de Cádiz, haciendo gala de una presunta «palabra» que, como ven, sólo era humo.

«Para representar a la gente hay que vivir como la gente. Hay que vivir con humildad, con cercanía, con humanidad. No profesionalizarme, y no enriquecerme, no ganar ni un euro más que en mi trabajo anterior y no cambiarme de barrio fueron compromisos claros a los que hoy doy cumplimiento», afirmaba Kichi, sin ningún tipo de pudor.

Otra de las frases de su épico vídeo de despedida: «En estos tiempos que corren de desafección, soy consciente de que la honestidad y la coherencia, el valor de la palabra dada, son valores imprescindibles. Casi revolucionarios. Son valores que debo guardar y que debo legar». Sin lugar a dudas, debería sacarle los colores tanto a Kichi como a sus votantes, a los que ha engañado por completo.