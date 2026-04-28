Así entró un marroquí a la casa de un hombre para matarle y robarle en Vera: «Lo enterró y oculta dónde»

El marroquí A.E.M. entró la noche del 23 de agosto de 2023 en la vivienda de un francés de 79 años afincado en Vera (Almería) aprovechando que estaban a solas para robarle y matarle. Un jurado le ha declarado culpable por unanimidad de homicidio, robo con violencia, estafa continuada y un delito contra la integridad moral.

El veredicto fue emitido a última hora de este pasado lunes por un tribunal de jurado presidido por el magistrado Luis Durbán. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el letrado Manuel Barranco, piden 22 años de prisión para el acusado.

Los miembros del jurado dieron por probado que A.E.M. debía unos 2.000 euros a la víctima. Por ello, entre las 20:30 y las 23:00 horas del día de los hechos, acudió al domicilio del hombre, situado en un diseminado de Vera, y «de una forma que no se ha podido determinar, pero consciente y voluntariamente» acabó con su vida.

Antes de abandonar el inmueble, el acusado se llevó varios efectos personales del fallecido. Entre ellos, dos terminales telefónicos valorados en unos 150 euros, dinero, el pasaporte, la carta de identidad francesa, unas gafas graduadas y dos tarjetas bancarias. Todo ello fue introducido en una mochila de la víctima.

Al día siguiente, el acusado acudió a una ferretería del municipio, donde compró un pico, una pala y dos juegos de guantes de poliéster. Después, volvió al domicilio de la víctima.

El jurado considera probado que el acusado aprovechó que tenía un juego de llaves de la cancela y de la puerta de la vivienda del fallecido para entrar de nuevo en el inmueble a última hora de la tarde. Allí cogió el cuerpo y lo hizo desaparecer.

Según el veredicto, A.E.M. enterró el cadáver en algún lugar donde «no ha podido ser localizado». Los miembros del tribunal también señalan que el acusado no ha facilitado ningún dato sobre la ubicación del cuerpo, que sigue sin aparecer más de dos años y medio después.

Entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre de 2023, el acusado usó una de las tarjetas bancarias de la víctima para sacar dinero en distintos cajeros de Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Los Gallardos y Garrucha. Las extracciones fueron de entre 100 y 600 euros y ascendieron a 4.800 euros en total.

El jurado entiende que se produjo un uso fraudulento de la tarjeta bancaria del fallecido. Durante la investigación, las cámaras de seguridad de las oficinas bancarias captaron al acusado cada vez que acudía a un cajero con el rostro cubierto o disfrazado.

Entre los principales elementos de convicción figuran el informe forense relativo a las pertenencias halladas en el entorno del acusado, las declaraciones de los responsables de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el testimonio del propio acusado. El juicio ha quedado visto para sentencia.