Andalucía: Cielos poco nubosos y vientos suaves según AEMET, con cambios en las temperaturas

Cielos poco nubosos y un ascenso en la presencia de nubes altas marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz este 5 de junio de 2026. Las temperaturas mínimas descenderán en la vertiente atlántica, mientras que en la vertiente mediterránea se prevé un descenso notable en las máximas. Los vientos serán flojos, alternando entre el componente oeste y el este según la región.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de junio

Cielo despejado y sol radiante en Sevilla

El cielo se despereza lentamente esta jornada en Sevilla, ofreciendo un lienzo despejado que promete dar la bienvenida al sol en su salida a las 07:03. Las temperaturas oscilarán suavemente entre los 17 y 33 grados, creando un ambiente cálido que invitará a disfrutar del aire libre. Aunque la humedad se presenta algo elevada, el cielo limpio sugiere que no se esperan sorpresas en forma de lluvia, dejando espacio para que el día se desarrolle sin contratiempos.

Ya por la tarde, el sol brillará con más fuerza, alcanzando su máxima expresión en torno a los 33 grados, mientras que la brisa del viento, que sopla de manera moderada a unos 10 km/h, ofrecerá un respiro refrescante. La puesta del sol se anticipa para las 21:41, brindándonos un total de más de catorce horas de luz que, sin duda, aportarán una sensación de plenitud a esta vibrante jornada sevillana.

Córdoba: ambiente inestable con posibilidad de lluvia

Un viento fresco recorre las calles de Córdoba, trayendo consigo la promesa de un día inestable. La mañana despierta con un cielo cubierto, mientras las temperaturas apenas alcanzan los 17°C, generando un ambiente húmedo que invita a tener precaución. A medida que avanza la jornada, el viento se intensificará, alcanzando hasta 60 km/h y podría desatar alguna lluvia sorpresiva, especialmente en la tarde.

Por la tarde, el termómetro marcará un máximo de 33°C, contrastando con la frescura de la mañana. La sensación térmica podría elevarse a 34°C, dejando a muchos con la impresión de agobio. Con una humedad relativa que puede llegar hasta el 60%, es recomendable no olvidar el paraguas al salir y prepararse para un día marcado por el vaivén de temperaturas y vientos.

En Huelva, cielo despejado y ambiente suave

La jornada se presenta con un tiempo estable, en el que el cielo lucirá despejado a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán templadas, con mínimas alrededor de 14 grados y máximas que alcanzan los 30, acompañadas de una brisa suave que hará más agradable la sensación térmica.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. La suavidad del día invita a aprovechar cada rincón, así que no dudes en salir y disfrutar de lo que el tiempo ofrece.

Jornada soleada y cálida

en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado y una temperatura que ronda los 19 grados, lo que promete una jornada agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 25 grados, pero la sensación térmica podría ser incluso más cálida, llegando a los 25 grados también. La humedad se mantendrá relativamente alta, con un 80%, lo que aportará una sensación algo pesada en el ambiente. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h, así que se les aconseja a los paseantes que se mantengan atentos.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado y las temperaturas se mantendrán agradables, aunque la humedad podría hacer que la sensación térmica se asemeje a una jornada más calurosa. La puesta del sol llegará a las 21:40, lo que nos brinda más de 14 horas de luz. En resumen, hoy será un día mayormente soleado y cálido en Cádiz, ideal para disfrutar al aire libre, sin temor a la lluvia ni cambios drásticos en el tiempo.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y temperaturas agradables que oscilan entre 19 y 22 grados. Un suave viento del sur soplará a 5 km/h, contribuyendo a un ambiente fresco y agradable. A medida que avanzamos hacia la tarde, el calor se intensificará, alcanzando los 32 grados, pero la tranquilidad del tiempo se mantendrá, ya que no se espera lluvia.

Aprovecha esta jornada soleada, ideal para disfrutar al aire libre. Te recomendamos vestirte de manera ligera y no olvidar tus gafas de sol, ya que el sol brillará con fuerza durante la mayor parte del día.

Agradable día de sol y brisa en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una agradable mañana con temperaturas alrededor de los 22°C. A medida que avanzamos hacia la tarde, el termómetro marcará un notable ascenso, alcanzando los 30°C, mientras el viento soplará moderadamente del este a 20 km/h, aportando un toque fresco a la calidez del día.

Para esta tarde-noche, se prevé un ambiente estable con una humedad que fluctúa entre el 35% y el 100%. Se recomienda disfrutar del buen tiempo, pero no olviden hidratarse adecuadamente y buscar sombra durante las horas más calurosas, ya que la sensación térmica alcanzará los 30°C.

Granada: cielos parcialmente nublados y cálidos

El tiempo en Granada se presenta tranquilo esta mañana, con cielos parcialmente nubosos y una brisa suave que acaricia la ciudad. Las temperaturas se moverán en un rango agradable, comenzando en 17°C y alcanzando los 28°C por la tarde, mientras la humedad se mantiene en niveles moderados.

A lo largo del día, el ambiente seguirá siendo cálido y cómodo, sin riesgos de lluvia. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 20°C, ideal para pasear. No olvides llevar contigo una chaqueta ligera si planeas disfrutar de la velada al aire libre.

Almería: cielo despejado y calor agradable

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del amanecer en Almería, con temperaturas que rondan los 23 grados. A medida que avance el día, el calor se intensificará, alcanzando máximas de 28 grados por la tarde, en un ambiente marcado por vientos del este a 20 km/h.

Para la tarde-noche, se prevé un ligero cambio en las condiciones, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, por lo que se recomienda aprovechar este clima seco y cálido. La humedad será variable, lo que puede generar una sensación térmica máxima de 28 grados, perfecta para disfrutar de un agradable paseo al atardecer, antes de que el sol se esconda a las 21:25.