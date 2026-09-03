Agreden a un médico de guardia del centro médico de Conil (Cádiz)

Un médico que se encontraba de guardia en el centro de salud de Conil de la Frontera (Cádiz) ha sido víctima de una agresión física mientras desempeñaba su trabajo. El episodio ha provocado la activación del protocolo específico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para atender a los profesionales que sufren situaciones de violencia en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos se han producido en el propio centro sanitario de la localidad gaditana, aunque por el momento no han trascendido públicamente detalles sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el ataque ni sobre la identidad de la persona responsable. El Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda ha confirmado la agresión y ha puesto en marcha las medidas previstas para proteger y asistir al profesional afectado.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo y la Dirección del Distrito han trasladado su respaldo al médico y han condenado de forma tajante lo ocurrido. Desde la Administración andaluza han insistido en que «ningún conflicto relacionado con la atención sanitaria puede justificar comportamientos violentos contra quienes trabajan en los centros de salud».

La agresión ha vuelto a poner el foco sobre uno de los problemas que afectan a los profesionales sanitarios: los episodios de violencia, tanto física como verbal, durante su jornada laboral. Para responder ante estas situaciones, el SAS dispone de un Plan de Prevención y Atención a las Agresiones que contempla diferentes mecanismos de apoyo a las víctimas.

Entre las medidas incluidas en este protocolo se encuentra la figura del profesional guía, encargada de acompañar al trabajador afectado durante los momentos posteriores a la agresión. También se contempla atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y la existencia de canales de actuación destinados a ofrecer una respuesta rápida después de un episodio violento.

Además, la provincia de Cádiz cuenta con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales sanitarios. Este órgano analiza estos incidentes y estudia posibles medidas para reducir tanto los ataques físicos como las agresiones verbales que sufren los trabajadores del sistema sanitario público.

Concentración de repulsa este viernes

Como muestra de rechazo a la agresión sufrida por el médico, este viernes 4 de septiembre se celebrará una concentración a las puertas del centro de salud de Conil. El acto está previsto a las 13:00 horas y servirá para expresar públicamente el respaldo al profesional afectado y la condena a cualquier forma de violencia contra los sanitarios.