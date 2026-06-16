AEMET prevé en Andalucía cielo poco nuboso y chubascos en las sierras con vientos flojos y variables

Los cielos en el conjunto del territorio andaluz se presentan en general poco nubosos, aunque en las sierras se esperan chubascos y tormentas ocasionales debido a la nubosidad de evolución diurna. En el litoral atlántico, se anticipan nubes bajas matinales. Las temperaturas experimentarán un ascenso general, salvo en el litoral mediterráneo, donde se prevén descensos locales. Los vientos serán flojos y variables, con la posibilidad de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas y un Levante moderado en la costa.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de junio

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El día despierta en Sevilla con un cielo mayormente despejado, aunque algunas nubes ligeras se pasean como sombras por el firmamento. A medida que avanza la jornada, el sol se elevará con fuerza, invitando a disfrutar de una temperatura máxima que alcanzará los 36 grados. El viento soplará desde el sureste, pero con suavidad, cerca de 10 km/h, por lo que no resultará molesto, aunque hay que estar atentos a las ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

A primera hora, la temperatura ronda los 19 grados y, aunque no se esperan lluvias significativas, hay un pequeño margen para algunas gotas en la tarde, así que un paraguas puede ser un buen compañero. Con una humedad que ronda el 25%, el ambiente se mantiene ligero y agradable, ideal para aprovechar las 14 horas de luz que nos regalará el sol, que se despedirá a las 21:46, marcando el final de un día radiante en la ciudad.

Córdoba: nubes y viento con posibilidad de lluvia

Las nubes han decidido hacer un acto de presencia en Córdoba, advirtiendo que la calma del día anterior se desvanecerá con su llegada. La mañana amanece con un cielo cubierto, donde el viento sopla con fuerza, creando una sensación de inestabilidad en cada rincón. A medida que avanza el día, la temperatura oscilará entre los agradables 19°C y los intensos 37°C, llevando consigo una inminente probabilidad de lluvias.

El contraste será notable entre la mañana y la tarde, con la comodidad de temperaturas suaves reemplazada por el calor abrumador y la posibilidad de baterías de lluvia. Las ráfagas del viento alcanzarán los 95 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica se torne desagradable. Es recomendable tener a mano un paraguas, pues la inestabilidad podría traer sorpresas en cualquier momento.

En Huelva, cielo despejado y ambiente tranquilo

La jornada se presenta con un tiempo estable, donde el cielo lucirá mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas podrían hacer acto de presencia por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 30 grados y aunque hay ligeras probabilidades de que unas gotas de lluvia aparezcan al caer la noche, el viento será suave, con ráfagas ocasionales.

Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a pasear por los parques o simplemente relajarse en una terraza. Aprovechar este tiempo apacible es una excelente manera de llevar a cabo las actividades cotidianas y disfrutar de la ciudad.

Cielo despejado y brisa suave en Cádiz

Este miércoles amanece en Cádiz con un fresco día, la temperatura mínima ronda los 21°C y el cielo está parcialmente nublado. Con una humedad que asciende hasta el 95%, el ambiente se siente algo pesado, pero no se prevén lluvias en la jornada. A medida que avance la mañana, el termómetro alcanzará temperaturas de hasta 24°C, ofreciendo un respiro cálido.

La tarde traerá cielos despejados y temperaturas que llegarán a un máximo de 26°C, aunque la sensación térmica podrá ser incluso mayor. Una suave brisa del oeste, con ráfagas que pueden alcanzar los 25 km/h, aportará al ambiente una agradable frescura. De esta manera, Cádiz podrá disfrutar de unas largas 14 horas de luz natural hasta la puesta del sol a las 21:45.

Jaén: cielos despejados con nubes al caer la tarde

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y temperaturas agradables de 22°C, perfectas para salir a disfrutar de un café al aire libre. A medida que avance el día, se espera que el tiempo cambie, ya que nubes comenzarán a asomarse y la probabilidad de lluvia aumentará por la tarde-noche, alcanzando una temperatura máxima de 34°C. Recuerden llevar un paraguas si tienen planes fuera, ya que las precipitaciones son probables.

Cielo despejado y calor intenso en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar de un amanecer fresco, con temperaturas que rondan los 22 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio irá en ascenso, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde, mientras que el viento del sureste soplará a 15 km/h, aportando un alivio a la calidez del día.

Sin embargo, se recomienda precaución en las horas centrales, ya que la humedad podría llegar a un 85%, creando una sensación térmica máxima que superará los 31 grados. A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, ideal para actividades al aire libre, por lo que es buena idea hidratarse bien y protegerse del sol.

Granada:

Probabilidad de lluvia a la vista

La mañana en Granada se presenta nublada, con una ligera bruma que acompaña el frescor de 17 grados. Una sensación térmica que invita a abrigarse un poco, ya que el viento sopla de forma suave. A medida que avanza el día, las nubes irán ganando terreno y la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en la tarde-noche, alcanzando el 85%. Con temperaturas que solo suben hasta los 18 grados, es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera antes de salir, ya que el tiempo podría sorprendernos.

Almería: cielo despejado con cambios nocturnos

Las primeras horas traen consigo una temperatura mínima de 21°C y un cielo despejado que invita a disfrutar del amanecer almeriense. Conforme avance el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 31°C en la tarde, mientras una ligera brisa de viento del sureste, con ráfagas de hasta 8 km/h, refrescará el ambiente.

Sin embargo, se prevén cambios en la tarde-noche, donde el cielo se tornará más nuboso y podría haber algunas lluvias ligeras. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, se recomienda estar atentos a las condiciones, especialmente si planeas actividades al aire libre.