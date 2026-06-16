La reflexión de Erich Fromm sobre la dependencia emocional: «El amor inmaduro te dice ‘te amo porque te necesito’; el amor maduro te dice ‘te necesito porque te amo’»

Erich Fromm (Fráncfort, 3 de marzo de 1900-Muralto, 18 de marzo de 1980) fue un importante psicólogo y filósofo. De origen judío, fue uno de los precursores de la Escuela de Fráncfort y está considerado como uno de los psicoanalistas humanistas más importantes de todo el siglo XX. Mezcló a Freud con Marx para intentar entender a la sociedad moderna y los procesos que sigue el individuo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de Erich Fromm.

Erich Fromm fue un miembro importante del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Fráncfort y precursor de la Escuela de Fráncfort antes de que en los años 40 decidiera abandonar a estos pensadores que fueron críticos con las políticas socioeconómicas de la época. En 1943 fue uno de los fundadores de la Escuela de Psiquiatría de Washington y colaboró con el Instituto William Alanson White de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología.

La mayor parte de su obra se basó en el psicoanálisis humanista y en los efectos que tenían la cultura y la sociedad para la formación del carácter del individuo. También centró sus estudios en cómo la sociedad moderna y el capitalismo alienaron a las personas durante los primeros compases del siglo XX. Su obra la basó en tres ideas principales que fueron el miedo a la libertad, el amor activo y la lucha entre el tener y el ser. Este es el legado que dejó por escrito:

El miedo a la libertad (1941)

Psicoanálisis y religión (1950)

El arte de amar (1956)

Anatomía de la destructividad humana (1973)

¿Tener o ser? (1976)

La reflexión viral y las mejores frases de Erich Fromm

«El amor inmaduro te dice ‘te amo porque te necesito’; el amor maduro te dice ‘te necesito porque te amo’». Esta es la última frase que se ha hecho viral sobre un Erich Fromm que ha dejado un legado en forma de obras y frases que siguen perdurando e influyendo a la sociedad hoy en día. Estas son las mejores frases pronunciadas por Erich Fromm durante su vida y obra: