La reflexión de Erich Fromm sobre la dependencia emocional: «El amor inmaduro te dice ‘te amo porque te necesito’; el amor maduro te dice ‘te necesito porque te amo’»
La reflexión viral y las mejores frases de Erich Fromm, psicólogo, filósofo y destacado psicoanalista
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Erich Fromm (Fráncfort, 3 de marzo de 1900-Muralto, 18 de marzo de 1980) fue un importante psicólogo y filósofo. De origen judío, fue uno de los precursores de la Escuela de Fráncfort y está considerado como uno de los psicoanalistas humanistas más importantes de todo el siglo XX. Mezcló a Freud con Marx para intentar entender a la sociedad moderna y los procesos que sigue el individuo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de Erich Fromm.
Erich Fromm fue un miembro importante del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Fráncfort y precursor de la Escuela de Fráncfort antes de que en los años 40 decidiera abandonar a estos pensadores que fueron críticos con las políticas socioeconómicas de la época. En 1943 fue uno de los fundadores de la Escuela de Psiquiatría de Washington y colaboró con el Instituto William Alanson White de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología.
La mayor parte de su obra se basó en el psicoanálisis humanista y en los efectos que tenían la cultura y la sociedad para la formación del carácter del individuo. También centró sus estudios en cómo la sociedad moderna y el capitalismo alienaron a las personas durante los primeros compases del siglo XX. Su obra la basó en tres ideas principales que fueron el miedo a la libertad, el amor activo y la lucha entre el tener y el ser. Este es el legado que dejó por escrito:
- El miedo a la libertad (1941)
- Psicoanálisis y religión (1950)
- El arte de amar (1956)
- Anatomía de la destructividad humana (1973)
- ¿Tener o ser? (1976)
La reflexión viral y las mejores frases de Erich Fromm
«El amor inmaduro te dice ‘te amo porque te necesito’; el amor maduro te dice ‘te necesito porque te amo’». Esta es la última frase que se ha hecho viral sobre un Erich Fromm que ha dejado un legado en forma de obras y frases que siguen perdurando e influyendo a la sociedad hoy en día. Estas son las mejores frases pronunciadas por Erich Fromm durante su vida y obra:
- La avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo eterno por satisfacer la necesidad sin ni siquiera alcanzar satisfacción.
- De la misma manera que la producción masiva requiere de la estandarización de mercancías, el proceso social requiere de la estandarización del ser humano, y esta estandarización se denomina igualdad.
- Si percibo en otra persona principalmente la superficie, percibo principalmente las diferencias, eso que nos separa. Si me introduzco en su interior, percibo su identidad, nuestra relación de hermandad.
- La sociedad tendría que estar organizada de tal manera que la naturaleza social y amorosa del ser humano no se separara de su existencia social, sino que se aunaran.
- La actitud inherente al consumismo es devorar todo el mundo.
- El consumidor es eterno niño de pecho que llora reclamando su biberón. Esto es obvio en los fenómenos patológicos, como el alcoholismo y la adicción a las drogas.
- Los consumidores modernos pueden identificarse con la fórmula siguiente: yo soy = lo que tengo y lo que consumo.
- La vida, en su mejor momento, es un proceso fluido y cambiante en el que nada es fijo.
- La única persona que no puede ser ayudada es esa persona que culpa a los demás.
- La incapacidad del hombre para comunicarse es el resultado de su incapacidad para escuchar con eficacia.
- Las ideas de ninguna otra persona son tan autoritativas como mi experiencia.
- La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos y, sin embargo, uno solo. Viven juntos (simbiosis), se necesitan mutuamente.
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