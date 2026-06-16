El oasis verde de Madrid que se ha convertido el refugio perfecto para dejar tus plantas si te vas de vacaciones este verano

Durante el verano, dejar las plantas en casa puede convertirse en un pequeño problema. El calor aprieta, los días se alargan y no siempre hay alguien disponible para pasar a regarlas, así que esa típica frase de «¿me puedes cuidar las plantas?» sigue siendo habitual, pero no siempre funciona por lo que urge encontrar otra solución.

Y parece que la encontramos en Madrid, donde ha surgido una alternativa que está llamando bastante la atención. No se trata de un sistema automático ni de trucos caseros, sino de algo mucho más sencillo y, a la vez, bastante original. Se llama Guardería de Plantas y, como su propio nombre indica, permite dejar tus macetas en un espacio preparado para que pasen el verano cuidadas mientras tú estás fuera.

Un espacio de Madrid pensado para dejar tus plantas durante las vacaciones

La iniciativa se desarrolla en Infinito Delicias, en el distrito de Arganzuela, y está pensada para quienes se van unos días o semanas y no tienen a nadie que pueda hacerse cargo de sus plantas. El funcionamiento es bastante simple ya que los usuarios pueden llevar sus plantas a este espacio, donde el equipo se encarga de regarlas, mantenerlas y vigilarlas durante su ausencia. Todo en un entorno pensado para que no sufran tanto con las altas temperaturas.

El servicio se presta en el Espacio Gradas, dentro del propio centro, que durante los meses de verano se adapta como un pequeño refugio verde. En la práctica, es algo parecido a lo que ocurre con las guarderías de mascotas, pero aplicado a algo que muchas veces se descuida más de lo que parece: las plantas de casa. Y aunque pueda sonar curioso, lo cierto es que cada vez hay más gente interesada en este tipo de soluciones.

Cuándo puedes dejar tus plantas y hasta cuándo dura el servicio

Desde el 10 de junio, se habilita un horario fijo todos los miércoles, de 18:30 a 20:30 horas, para que los usuarios puedan llevar sus plantas, resolver dudas o simplemente informarse sobre cómo funciona el servicio. Este sistema se mantiene durante los meses de junio, julio y agosto, y la guardería estará activa hasta el 12 de septiembre, fecha en la que finaliza la iniciativa.

No sólo las cuidan, sino que también te enseñan a hacerlo

Uno de los detalles que más llama la atención es que no se trata sólo de dejar las plantas y olvidarse, sino que el espacio también funciona como un pequeño punto de encuentro para quienes tienen interés por el cuidado de las plantas. Desde el primer día se incluyen talleres básicos para aprender a mantenerlas en buen estado durante el calor, algo que suele dar más problemas de lo que parece.

Porque no todas las plantas necesitan lo mismo. Algunas requieren más agua, otras menos, algunas sufren con el sol directo y otras lo necesitan. Y ahí es donde muchas veces vienen los errores. Además, cada miércoles se ofrece un espacio de consulta donde resolver dudas en el cuidado de las plantas, algo importante siempre pero sobre todo en verano.

Una pequeña biblioteca y un refugio contra el calor

Otro punto curioso es que el espacio no se queda sólo en la parte práctica ya que cuenta con una pequeña biblioteca temática centrada en botánica, paisaje y cuidado del entorno, pensada para consultar o simplemente echar un rato leyendo.

Durante julio y agosto, además, funciona también como un lugar donde refugiarse del calor. No sólo para las plantas, sino también para las personas. Un sitio tranquilo, con ambiente más fresco, donde descansar un rato y desconectar del ruido de la ciudad. Este detalle hace que el proyecto vaya un poco más allá de lo funcional ya que no es sólo un servicio, sino que también busca generar un pequeño espacio de comunidad alrededor del cuidado de las plantas y del entorno.

Un servicio gratuito que marca la diferencia

Uno de los aspectos que más sorprende es que todo este servicio es completamente gratuito, de modo que no hay que pagar por dejar las plantas ni por participar en las actividades, algo que lo convierte en una opción bastante accesible para cualquiera que viva en Madrid. Esto es importante, porque muchas soluciones similares suelen tener coste, especialmente cuando implican mantenimiento o cuidado durante varios días. Aquí, en cambio, se plantea como un servicio comunitario, pensado para facilitar la vida en verano y evitar que muchas plantas acaben deteriorándose por falta de atención.

Una solución sencilla para un problema muy común

Cada verano se repite la misma situación cuando nos vamos de vacaciones, y es que al volver, es fácil que encontramos plantas secas, hojas que se caen y todo por dejarlas sin cuidado. Pero ahora esta iniciativa plantea una solución bastante directa, sin complicaciones y adaptada a lo que realmente necesita la gente. No es un invento tecnológico ni algo sofisticado, pero precisamente ahí está su gracia. Funciona porque responde a una necesidad real con una idea simple.