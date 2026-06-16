Concierto de David Bustamante gratis en Torrejón: cuándo es, horario, quién puede ir y como conseguir invitaciones

Durante varios días, Torrejón de Ardoz se va a transformar gracias a sus fiestas populares que arrancan este próximo viernes y que finalizarán el 23 de junio, coincidiendo con la noche de San Juan. Unas fiestas que cada año apuesta por una programación variada en la que no pueden faltar los conciertos, y lo cierto es que este año hay nombres muy populares tal y como es el caso de David Bustamante.

El cantante fue uno de los elegidos para actuar frente al Papa León XIV días atrás cuando el pontífice estuvo en Madrid, pero ahora su agenda le lleva hasta Torrejón de Ardoz donde será uno de los protagonistas en sus fiestas, precisamente el día en el que arranca todo. Por ello, si deseas asistir a este concierto, saber todos los detalles y cómo conseguir entrada, atento porque te ofrecemos a continuación la información para uno de los conciertos más esperados de las fiestas de Torrejón de Ardoz 2026.

Cuándo es el concierto de David Bustamante en Torrejón

El concierto de David Bustamante será el viernes 19 de junio, el mismo día en el que arrancan oficialmente las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz. Es decir, forma parte del inicio, justo después del pregón. Sobre la hora, está previsto que empiece en torno a las 21:30, aunque aquí puede haber algún pequeño ajuste dependiendo de cómo se desarrolle ese acto previo. Lo habitual es que, en cuanto termina el pregón, arranque directamente la actuación.

Dónde es el concierto y cómo acceder

El concierto se celebrará en la Plaza Mayor, en pleno centro, de modo que en este caso no hay entradas ni nada parecido. El acceso es libre y gratuito hasta que se complete el aforo, así que quien quiera verlo de cerca tendrá que ir con tiempo, porque al ser el primer gran concierto de las fiestas suele llenarse bastante rápido.

Quién puede ir al concierto

En este caso, no hay restricciones. Puede asistir cualquier persona, tanto vecinos de Torrejón como visitantes de fuera. Este punto marca una diferencia clara respecto a otros conciertos del programa, ya que muchos de los eventos principales del Recinto Ferial sí tienen un sistema de acceso más limitado. En cambio, los conciertos de la Plaza Mayor mantienen ese carácter abierto que permite que cualquiera se acerque sin trámites previos, aunque eso sí, debemos tener en cuenta que será hasta completar el aforo de la plaza.

El cartel completo de conciertos por días

Aunque el concierto de David Bustamante es uno de los grandes reclamos del inicio, no es el único evento musical destacado. Las fiestas cuentan con una programación bastante amplia que se reparte entre la Plaza Mayor y el Recinto Ferial.

Viernes 19 de junio

David Bustamante actúa en la Plaza Mayor. En paralelo, el Recinto Ferial acoge al rapero El Chojin a las 22:00 horas y, ya de madrugada, el Festival Torremusic a partir de las 00:00.

Sábado 20 de junio

El artista urbano Saiko será el protagonista en el Recinto Ferial a las 22:00, mientras que Andy (del dúo Andy y Lucas) actuará en la Plaza Mayor.

Domingo 21 de junio

La noche arranca con Leire Martínez a las 20:30 en el Recinto Ferial y continúa con uno de los platos fuertes: David Bisbal a las 22:00.

Lunes 22 de junio

El DJ internacional Tiësto será el gran protagonista de la noche en el Recinto Ferial.

Martes 23 de junio

El grupo Hombres G pondrá el broche musical en el Recinto Ferial con uno de los conciertos más esperados.

Cambios importantes en el Recinto Ferial este año

Para esta edición de 2026, el Ayuntamiento ha introducido una novedad relevante en el espacio de conciertos del Parque del Ocio. El escenario principal se ha reubicado en el extremo opuesto del recinto con un objetivo claro: dirigir el sonido hacia una zona industrial y reducir el impacto acústico en las viviendas cercanas. Es un cambio técnico, pero con bastante impacto en la experiencia.

Además, ahora existe un único acceso masivo con hasta 30 pasillos de entrada situados junto a la zona del lago. La idea es mejorar la circulación de personas y evitar las aglomeraciones que se producían en años anteriores.

Las puertas de este recinto abren cada día a las 19:30 horas, por lo que quienes tengan entrada o invitación deberán tener en cuenta ese horario para organizar su llegada.

Mucho más que conciertos en estas fiestas

Más allá de los conciertos, el programa se completa con otros planes que ayudan a entender el ambiente que se vive esos días en la ciudad. El Recinto de Peñas volverá a ser uno de los puntos más concurridos por la noche, mientras que durante el día ganan protagonismo la Feria de Día y el tardeo, con propuestas más tranquilas para quienes prefieren otro ritmo. A esto se suman citas ya habituales como la Noche del Fuego o el desfile de peñas, que terminan de redondear una programación pensada para que siempre haya algo que hacer, más allá de la música en directo.