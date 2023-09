Como si de la vuelta al cole se tratara, en el Ayuntamiento de Zaragoza, el grupo municipal del PSOE hace bullying a Vox, y rechaza compartir con éste la bancada de la oposición. Así lo manifestó ayer la portavoz PSOE, Lola Ranera, en rueda de prensa, convocada para anunciar la presentación de una moción en la que insta a la alcaldesa, Natalia Chueca, que cambie la ubicación de Vox en el Salón de Plenos y no se siente junto a ellos.

“El PSOE no vamos a estar nunca al lado de Vox ni en un acto simbólico, que podría ser la ubicación física del Pleno, que también es importante” expresó, “y, por supuesto, ideológicamente al lado de los que no condenan la violencia machista y de los que hacen apología del franquismo”.

Los de Vox no ha tardado en contestar en sus redes sociales. Su portavoz municipal, Julio Calvo, publicaba ayer un mensaje en la red social X (antes Twitter) donde denunciaba la paradójica situación: “Lola Ranera (PSOE, Ayto. de Zaragoza) ha presentado una moción muy curiosa: No quiere sentarse en la misma bancada de Vox en el salón de Plenos. Pero en otras instituciones no tienen objeción alguna en pactar con Bildu, Junts o ERC. La doble moral es su rasgo definitorio”.

Lola Ranera (PSOE, Ayto. de Zaragoza) ha presentado una moción muy curiosa: no quiere sentarse en la misma bancada que VOX en el salón de Plenos. Pero en otras instituciones no tienen objeción alguna en pactar con Bildu, Junts o ERC. La doble moral es su rasgo definitorio. — Julio Calvo Iglesias (@JulioCalvoIgle1) September 6, 2023

La bancada de la oposición

Al inicio de esta legislatura, Vox escogió sentarse en la bancada de la oposición para escenificar que no formaba parte del ejecutivo zaragozano, dado que la popular Natalia Chueca gobierna en solitario. “Por eso, nosotros somos oposición y nos sentamos en el sitio reservado para la oposición” explican fuentes del grupo municipal de Vox, a OKDIARIO.

“No es cierto que en el Salón de Plenos haya un lugar para la izquierda y otro para la derecha, sino que hay una posición tradicional para la oposición” expresan las mismas fuentes, ante la acusación del PSOE hacia la alcaldesa, por ceder dicen “ante las propuestas caprichosas de Vox que ahora se sienta en la misma bancada junto al PSOE y ZEC”. La defensa de Ranera sobre la posición física e ideológica tradicional de los concejales en el Salón de Plenos, contrata, sin embargo, con la decisión de su partido y Sumar en la mesa del Congreso, al optar por un nuevo diseño y repartir a los de Vox en varias zonas del hemiciclo.

La polémica

Las moción del PSOE señala también al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en otro intento más de la izquierda por desestabilizar al gobierno de coalición y criticar los pactos que han alcanzado ambas formaciones en otros puntos de España. Sobre todo, después de que este lunes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, mantuviera una reunión con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

“A nadie se le escapa que el PP necesita para gobernar los votos de VOX. Lo hemos visto en los pactos de gobiernos alcanzados en distintas comunidades autónomas, como Aragón, donde el PP también ha cedido a todas sus peticiones, como la concesión de la Presidencia de las Cortes” declaró la portavoz socialista, Lola Ranera, ante los medios de comunicación.

En la moción, el PSOE reclama la reprobación del presidente y del vicepresidente por haber nombrado a los dos Directores Generales e persiste en pedir la dimisión. “Esto es otra bomba de humo para desviar la atención de lo que importan”, explican las mismas fuentes a OKDIARIO.

De hecho, ayer conocíamos que Vox había presentado un escrito al Tribunal Supremo solicitando la declaración de la vicepresidente de España en Funciones, Yolanda Díaz, tras la reunión con el prófugo Puigdemont.

Cuestiones partidistas

La polémica en Aragón aconteció el fin de semana pasado, cuando la izquierda denunció unas publicaciones antiguas de la Directora General de Justicia del Gobierno de Aragón y del Director General de Caza y Pesca, por “apología al franquismo”, exigiendo la dimisión o cese de ambos.

Azcón anunció que no cesaría a los dos Directores Generales de Vox, zanjando el asunto, al considerar que la polémica responde a “cuestiones partidistas”, explicando que juzgarán “a las personas por las decisiones que vayan a tomar, si las decisiones que se toman son acertadas continuarán, y si las decisiones no son acertadas, serán cesados».

Al mismo tiempo, el presidente quitó hierro al asunto recordando que había nombrado como Director General de Cultura a Pedro Olloqui, «que viene del Partido Comunista y que tiene un pasado en el Partido Comunista. ¿Eso no llama la atención?» Ironizó.

La denuncia de la izquierda aragonesa se sumó a la indignación de Sánchez, expresada en un mitin en Málaga “al conocer la noticia”, y a la amenaza de la Secretaría de Estado de Memoria con iniciar un procedimiento para abrir expediente a ambos Directores, haciéndose eco la mayoría de medios de comunicación.

En una de las fotografías publicadas en 2018, Esmeralda Pastor, la Directora General, tenía a su espalda la bandera de la polémica. Según se puede observar, la bandera sería la que preside la Constitución de 1978, con el Águila de San Juan en su escudo.

También fue objeto de persecución el director general de Caza y Pesca, Jorge Valero, por publicar varias fotos felicitando a la Legión en su 125 aniversario, nombrando a su fundador, José Millán-Astray.