El Seprona investiga la muerte de un jabalí acuchillado en un bar de Zaragoza tras sembrar el caos en El Pilar

El jabalí que sembró el caos en pleno centro de Zaragoza durante las Fiestas del Pilar fue acuchillado por el dueño de uno de los establecimientos de la plaza zaragozana en la que sucedieron los hechos. Según se ha conocido, el animal fue «atrapado y degollado» tras sembrar el caos a altas horas de la madrugada. Ahora, el Seprona de la Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar los hechos que rodean la muerte del animal y la identidad del autor de la muerte.

La pasada madrugada, del 17 al 18 de octubre, durante las Fiestas del Pilar, un jabalí acabó entrando en un bar del casco histórico de la capital zaragozana. Bajo la atenta mirada de los vecinos que se encontraban disfrutando de las fiestas.

El jabalí continuó su carrera por las calles: Camino de Torres, Cesáreo Alierta, Plaza de la Independencia, hasta que accedió a uno de los establecimientos. En este lugar, embistió a una mujer causándole lesiones leves, relata la Policía Local en un comunicado. Según muestran los vídeos que se viralizaron, el bar al que entró el jabalí, El Jardín del Temple, mostraba el bar de copas, con la música alta y el animal corriendo entre las piernas de la gente que se encontraba de fiesta en el local. Estos muestran también cómo uno de los asistentes lo agarran del rabo y lo arrastran hacia una zona sin gente. Tras recorrer varias calles, el jabalí habría encontrado su final en un bar de la zona cercana.

Degollado por el dueño de un bar

Distintas asociaciones animalistas, entre ellas PACMA, han denunciado a través de su cuenta de Instagram quién habría sido el autor de esta muerte. «¡Mató a un jabalí en su propio bar!. El dueño del bar El Jardín del Temple de Zaragoza acabó con la vida del pobre jabalí que, desorientado y aterrorizado, recorrió las calles de la ciudad en plenas fiestas del Pilar. El hombre, cazador, con ayuda de otras personas, lo mató con un cuchillo», denuncian.

El Seprona de la Guardia Civil ha abierto diligencias para investigar los hechos que rodean a la muerte del jabalí que sembró el caso los pasados días y tras la denuncia de la asociación Aminstía Animal, una ONG de defensa de los animales.

La muerte de este animal ha provocado una reacción de malestar entre las distintas asociaciones animales. Desde Amnistía Animal han convocado una manifestación para este sábado 24 de octubre, que comenzará a las 19:00 horas en la Plaza de España de Zaragoza y recorrerá las calles del centro hasta llegar al establecimiento donde se produjeron los hechos.