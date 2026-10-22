La Copa del Mundo de Enganches regresa 11 años después al Mutua Madrid Horse Week 2026

La Mutua Madrid Horse Week celebra su próxima edición entre el 26 y el 29 de noviembre. La principal novedad es la recuperación de la Copa del Mundo de Enganches once años después, situando a Madrid como el centro de una de las citas más relevantes del calendario de hípica internacional.

En esta edición patrocinada por primera vez por Mutua Madrileña, MMHW será sede de la Copa del Mundo de Salto – Longines FEI Jumping World Cup–, del circuito de la Copa del Mundo de Doma Clásica – FEI Dressage World Cup– y, por primera vez desde la edición de 2015, de la Copa del Mundo de Enganches – FEI Driving World Cup–. Así, el evento que se realizará en los pabellones 4 y 6 de IFEMA conseguirá un programa deportivo único, reforzando el carácter multidisciplinar de este evento en el panorama ecuestre internacional.

La vuelta a Madrid del enganche es el principal atractivo de los muchos que ofrece esta edición. La capital contará con la presencia en la pista central del evento de los mejores cocheros del momento, como el australiano Boyd Exell (siete veces campeón del mundo), el belga Dries Degrieck y el neerlandés Koos de Ronde, números uno, dos y tres del ranking FEI. También estará la espectacular cochera alemana Anna Sandman (n.º 5) y el joven campeón neerlandés Brad Chardon (n.º 11). En esta FEI Driving World Cup, además, competirá una de las grandes figuras españolas de esta disciplina, el cordobés Antonio Pérez de Pedrajas, garantizando un gran show para todos los aficionados y el público familiar de MMHW.

Los habituales de estas ediciones y los aficionados a la hípica en general están perfectamente familiarizados con el salto y la doma, aunque quizá no tanto con el Enganche. Consiste en la conducción de un carruaje tirado por cuatro caballos -en su modalidad reina de pista cubierta (indoor)-, guiados por un único cochero asistido por sus grooms o ayudantes. Es una de las disciplinas ecuestres más dinámicas y de mayor tradición histórica del panorama internacional.

En las pruebas de MMHW, los cocheros deberán hacer frente a pistas combinadas, en las que tienen que completar un recorrido técnico a contrarreloj con obstáculos maratón (zonas fijas y estrechas) y puertas delimitadas por conos que llevan pequeñas bolas en su parte superior. Cada derribo o roce con los conos supone una penalización de tiempo, lo que exige una coordinación perfecta entre el cochero y la fuerza de su tronco (o enganche) de cuatro caballos. A pesar de la habilidad del guiador, sin el trabajo de equilibrio y contrapeso constante de los grooms en la parte trasera del coche, no sería posible mantener la estabilidad en los giros más cerrados y explosivos.

Pérez de Pedrajas afirma que la disciplina de enganche es un trabajo en equipo: “La figura del groom es clave; aparte de que pueden ir orientando al cochero y hablando con él, son los que hacen el contrapeso. Los giros se realizan a gran velocidad y la inercia puede hacer que vuelque el coche. Los grooms se sitúan uno delante y otro detrás; concretamente, el de delante es el que orienta al cochero con el recorrido, explicándole por dónde hay que ir si se pierde”, concluye el cordobés.

Para el cochero andaluz, dado que el enganche no tiene tanta popularidad en España como en Centroeuropa, celebrar una prueba de la Copa del Mundo en MMHW 26 es una oportunidad clave para fomentar la afición y la práctica local: » Le aconsejo a todo el mundo que acuda a verlo, porque el espectáculo merece la pena». Pérez de Pedrajas afirma que la celebración en Madrid de la Copa del Mundo de Enganche supone «un motivo de orgullo, una ocasión excepcional para dar a conocer esta disciplina en nuestro país».