Bizcocho de calabaza y zanahoria: receta casera

Pocas combinaciones en repostería casera funcionan de forma tan armoniosa como la unión de la calabaza asada y la zanahoria fresca. Ambas hortalizas comparten un perfil dulce de raíz, tonos anaranjados intensos y una capacidad maravillosa para hidratar las masas sin necesidad de recargarlas de grasas. Encender el horno un domingo de otoño para preparar este dulce transforma la cocina en un espacio acogedor embriagado de aromas a canela, jengibre y nuez moscada.

Para quienes disfrutan experimentando con repostería de temporada, probar recetas afines como el clásico bizcocho de calabaza saludable y esponjoso o adentrarse en la textura cremosa que ofrece un bizcocho de nata supone descubrir un abanico inmenso de posibilidades de desayuno.

Ingredientes

Para que salga bien a la primera, procura sacarlo todo de la nevera un rato antes. Los ingredientes fríos no se entienden bien con las grasas:

200 g de pulpa de calabaza (asada o cocida al vapor)

150 g de zanahorias

3 huevos grandes (talla L)

150 g de azúcar moreno

90 ml de aceite de oliva suave (el de girasol también sirve)

220 g de harina de trigo común

1 sobre (16 g) de levadura química

1 cucharadita de canela molida

1/2 cucharadita de jengibre en polvo

Una pizca de nuez moscada

Una pizca de sal

Cómo hacer bizcocho de calabaza y zanahoria paso a paso

Prepara las hortalizas. Ralla las zanahorias finitas. Con la calabaza tienes dos opciones: asarla en el microondas unos minutos o al horno. Una vez blanda, retira la piel y cháfala con un tenedor. Deja que pierda temperatura. Monta los huevos con el azúcar. Usa un bol amplio y dale caña a las varillas tres o cuatro minutos. Buscamos una mezcla blanquecina, con volumen y algo de aire. Añade el aceite poco a poco, cayendo en un hilo fino mientras bates despacio. Integra después el puré de calabaza y la zanahoria rallada usando una espátula. Tamiza la harina con la levadura, las especias y la sal sobre el bol. Mezcla con movimientos suaves y envolventes. Vierte la mezcla en un molde enharinado o cubierto con papel vegetal. Mételo al horno precalentado a 180 °C, con calor arriba y abajo, durante unos 40 o 45 minutos. Pincha el centro con un palillo. Si sale limpio, apaga. Deja reposar la elaboración unos 10 minutos dentro del molde sobre una rejilla antes de volcarlo, o se romperá.

Trucos para que salga perfecto

El gran enemigo aquí es el exceso de agua. La calabaza cocida retiene muchísima humedad; si prefieres hervirla en agua en lugar de asarla, tendrás que escurrirla a conciencia sobre un colador fino pressing un poco con la cuchara.

El rallado de la zanahoria también tiene su aquel. Hazlo fino. Si dejas trozos grandes se notarán al morder y alteran el horneado. Y por último, aguanta la tentación: no abras la puerta del horno antes del minuto 30 o el centro se hundirá irremisiblemente.

Variantes de la receta

A esta masa le sienta bien casi todo:

Con frutos secos: Un puñado de nueces picadas o avellanas tostadas aporta un crujiente brutal que rompe la ternura de la miga.

aporta un crujiente brutal que rompe la ternura de la miga. Para chocolateros: Unas pepitas de chocolate negro (70% para arriba) le van de cine. Pásalas por un poco de harina antes de echarlas a la masa para que no se vayan al fondo.

Con qué acompañar bizcocho de calabaza y zanahoria

A media tarde, con un café recién hecho o un té chai bien especiado, no necesita absolutamente nada más. Pero si lo sirves como postre en una cena, pruébalo templado con una bola de helado de vainilla al lado.

Para probar más opciones saludables, mira este bizcocho de zanahoria y nueces saludable.

Cómo conservar bizcocho de calabaza y zanahoria

Aguanta tierno cuatro o cinco días gracias a la verdura. En pleno verano, mejor mételo en la nevera, pero acuérdate de sacarlo media hora antes de comerlo para que recupere la soltura.

Información nutricional

Al llevar hortalizas de base, resulta bastante más interesante y nutritivo que el típico bollo procesado.

Tiempo de preparación: 20 minutos de trabajo + 45 minutos de horno

Porciones: Unos 8 o 10 cortes hermosos

Tipo de cocina: Casera / Repostería tradicional

Tipo de comida: Merienda o desayuno

Calorías totales de la receta: Unas 2.150 kcal en total (aproximadamente 215-250 kcal por ración)