Primera lección del manual progresista: plagia y llegarás lejos

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea y sucesora de Mónica García, no podía ser menos. Ya se sabe que la primera lección del manual progresista enseña a plagiar como método para llegar lejos en política. El propio presidente del Gobierno y varios de sus ministros recurrieron a esta práctica para conseguir títulos académicos con los que adornar sus currículos. La portavoz de Más Madrid fusila el BOE en su trabajo de fin de grado (TFG), que lleva por título Archivos Nacionales de Memoria en Argentina y España. Análisis comparativo. A lo largo de 41 páginas Manuela Bergerot convierte en algo propio la normativa del Boletín Oficial, del Estado y la introduce sin ningún miramiento ni cita alguna en el desarrollo del trabajo de fin de grado. Lo normal sería hacer mención a la fuente, pero Bergerot no pierde el tiempo subrayando la autoría ni a pie de página ni en la bibliografía. Como única concesión, la dirigente de Más Madrid cita un Real Decreto y hace referencia expresa al artículo 3 sobre la composición del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica, pero el resto es una reproducción literal y vasta (por extensa) de lo que no es sino contenido normativo.

De modo que en las 41 páginas hay nula cosecha personal y mucho recorta y pega. De esta forma obtuvo la susodicha su Grado en Información y Documentación en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2012. Y eso que la reglas de la universidad son concluyentes: su contenido tiene que ser original e inédito y «producto de su contribución intelectual». Pues ni original ni inédito y para encontrar su contribución intelectual hay que fijarse mucho. Tanto que una relectura atenta del trabajo de fin de grado de Manuela Bergerot nos permite afirmar que estamos ante un plagio a la manera progresista. O sea, a lo bestia.Esta mujer, ya verán, llegará muy lejos.