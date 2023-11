El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado que su partido no quiere «confrontación», y «mucho menos por temas lingüísticos», y ha dicho «respetar» que los docentes se asocien para reivindicar «lo que sea». Así ha respondido este miércoles el popular a las preguntas formuladas por los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en relación a la carta firmada por cerca de 500 docentes ante la política educativa actual.

Al respecto, el portavoz ha insistido en el respeto de su partido para que los maestros se asocien para reivindicar «lo que sea» y les ha recordado que «tienen las puertas abiertas del Govern».

También ha expresado, en cuanto a la libre elección de lengua, que «ha culminado en una autonomía de centros», y se ha referido, asimismo, a la eliminación del requisito del catalán en la salud pública, que ha justificado por «falta de efectivos».

Cabe recordar que el pleno del Parlament contempla en su orden del día una moción de Vox sobre política general en materia lingüística.

Sobre esto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha expresado su «preocupación», porque «prevé la eliminación del requisito y mérito en la función pública» del catalán. «No solo es grave, sino inaceptable», ha dicho el portavoz nacionalista.

Así, «ante esta realidad y la de potenciar la próxima creación de la Oficina de persecución del catalán que se ha regalado a Vox», Apesteguia ha avanzado que en todos los ayuntamientos en los que Més tenga presencia se «defenderá la legalidad vigente» y, por tanto, no cumplirán «con las previsiones de persecución del catalán que el pacto pretende implantar».

«Entre el sometimiento a la persecución del catalán que diseñan PP y Vox, y la obediencia en este país de los derechos de los vecinos de Mallorca, seremos obedientes siempre», ha avisado.

También la diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha considerado la moción como «un paso más de esta carrera contra reloj en contra de la lengua catalana y hasta de la cooficialidad de los dos idiomas».

«Cualquier segregación lingüística es segregación social. Si no hay un requisito o no se puede demostrar conocimiento, la gente que quiera usar el catalán no será entendida para dirigirse a la Administración», ha lamentado la diputada, advirtiendo que con esto «se incita a un conflicto que camina de forma grave».

Moción contra la amnistía

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Sagreras ha informado también sobre una Proposición No de Ley de su grupo «en defensa de la Constitución y en contra de la amnistía».

Se trata, en concreto, de una PNL relativa a garantizar la transparencia, el respeto a la Constitución Española y la igualdad de Baleares con el resto de territorios españoles en las negociaciones y en el pacto de investidura de Pedro Sánchez.

Seguidamente, el popular ha recordado también la carta enviada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, a Pedro Sánchez «para decirle claramente que las Islas no se conforman con cuatro migas».

«El Govern va a ser reivindicativo y no va a dejar que Baleares sea menos que otra comunidad autónoma», ha sentenciado.