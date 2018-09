Herrera: “Me importaría menos la tesis si el Gobierno no lo hiciera peor porque no hay más tiempo”

La tesis doctoral de Pedro Sánchez, elaborada por 'negros' y plagada de plagios Pedro Sánchez pide a OKDIARIO una rectificación y la respuesta es "no es no"

Carlos Herrera y su ‘No sin mi palo selfie’ vuelven a OKDIARIO. Lo hacen al inicio de una “temporada política interesante, en un septiembre particularmente agitado” que ya tiene como protagonista a Pedro Sánchez y su tesis doctoral, o al menos la que defendió y está a su nombre.

Herrera saluda al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, satisfecho de continuar en esta “excelente aventura periodística” y se sincera: “Si Sánchez fuera un buen presidente del Gobierno, si el de Sánchez fuera un gobierno no sólo bonito sino también efectivo, me importaría menos que hace una serie de años haya incluido ‘colaboraciones’ con textos de algunos amigos. Pero si resulta que el Gobierno no hace las cosas peor seguramente porque no hay más tiempo, que el panorama es dubitativo, indescifrable y si el presidente no ha respondido con la verdad a una pregunta en sede parlamentaria, la tesis me empieza a importar más”.

Herrera dice también que no le gusta que Sánchez haya usado “determinados trucos que no precisamente abrigan la excelencia” y le sorprende un cum laude cuando “todos los que tienen capacidad crítica dicen que el trabajo es un auténtico churrete”.

El periodista se despide anticipando que “viene un otoño muy interesante” y que lo vamos a pasar muy bien” tanto con la actualidad como sus siguientes vídeos analizándola.