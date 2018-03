Hacía tiempo que Okjeda no disfrutaba tanto. Y no, no ha sido con una victoria del Real Madrid. Ha sido con el empate del Barcelona en Las Palmas.

“Queda mucho, tranquilos, que hasta mayo queda mucho”, dice Ojeda que, por si acaso, le recuerda al Barcelona los sinónimos de caca, para ilustrar lo que le puede pasar al Barça, que sólo sólo le saca cinco puntos al Atético: “Mojón, diarrea, zurullo…”. “Esto es lo que os estáis haciendo… en el callejón de la peste”, dice Ojeda.