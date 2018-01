La hija del edil de C’s a la que los separatistas destrozaron el coche: “Me quieren callar y señalarme”

María es hija de uno de los concejales de Ciudadanos en Gerona, además es militante del partido naranja. Por ello, radicales independentistas han atacado tres veces su coche. Siempre de noche.

OKDIARIO ha hablado con ella para conocer su historia.

P. ¿Qué es lo que te ha pasado, María?

M. El día 22 por la noche, sufrí un incidente. Me di cuenta por la mañana cuando fui a llevar a la niña al colegio de que me habían hecho una inscripción en la puerta del copiloto con las siglas ‘CAT’. Lo tenía aparcado cerca de mi casa. Al día siguiente, voy a llevar otra vez a la niña y amanece el coche lleno de pintadas de lazos. Seis lazos amarillos por todo el coche. En la otra puerta, las siglas de CAT. Esta mañana, las dos ruedas las tenía rajadas…de 10 a 12 cm.

P. Es hija de un concejal de Ciudadanos ¿Crees que esto es consecuencia directa de ello?

M. Totalmente. Además, en campaña yo estuve trabajando para Ciudadanos y yo llevaba la furgoneta de Ciudadanos. El primer día me rayaron la furgoneta. Me insultaban y me llegaron a escupir.

P. ¿Te tenían localizada?

M. Sí. Este coche lo llevo hace quince días porque es de mi madre y no lo llevo habitualmente, o sea que es alguien que me tiene localizada. Una vez puede ser por un calentón, dos veces…¿pero tres? Ahí hay un motivo.

P. ¿Cómo te sientes ahora?

M. Preocupada porque son tres veces y me preocupa porque dedicarse tres veces a hacer eso es mucha molestia y ya me preocupa porque es algo más que hacer una gamberrada. Me quieren callar y quieren señalarme y que coja miedo.

P. ¿Qué pretenden con este tipo de acciones?

M. Quieren que me calle y no hable. Quiero defender la unión y la democracia y que cada uno tenga la libertad de expresarse. Eso no gusta. Aquí solo se puede pensar de una manera.

P. Recuerda un poco a los peores momentos del País Vasco, donde se perseguía no solamente a los políticos sino a sus familiares.

M. Totalmente. El símbolo de los lazos en el coche…Es como un símbolo para señalarme. De momento han sido daños materiales y esperemos que no vaya a más

P. ¿Se te ha pasado por la cabeza abandonar Gerona?

M. No me voy a ir . Si nos pasa esto y nos escondemos…No puede ser. Hace mucha falta seguir luchando.