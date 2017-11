Una española en la Fiscalía belga: “He venido para ver como Puigdemont se queda sin jamón este año”

OKDIARIO ha hablado con dos españolas residentes en Bélgica que han acudido a la puerta de la Fiscalía belga donde el ex presidente Carles Puigdemont y los ex consellers han terminado de declarar frente el juez. Dos opiniones enfrentadas: una a favor del ex president y otra totalmente en contra.

“Vivimos aquí y hemos venido porque queremos estar cerca de nuestro presidente”, contaba una catalana independentista. Allí ha acudido con una bandera estelada para que, según ella, los declarantes “se animen”. La entrevistada asegura que para ella “Cataluña es una República independiente” y que no se les puede condenar por “solos seguir su programa”. “Esto no ha sido un golpe de Estado”, añade. “La mayoría de los catalanes querían un referéndum”, afirma. Por ello cree que ahora el paso debería ser la celebración de “un referéndum legal”. Además, está completamente segura de la posibilidad de una Cataluña independiente a nivel económico: “No tendremos ningún problema en financiarnos, no tengo ninguna duda”. Para concluir asegura que cada día se siente “más lejos de España” por lo que quiere ser “solo catalana y no española”.

Por otro lado, este medio ha podido hablar con la otra cara, una española que se considera como tal y que cree que Puigdemont es “un sinvergüenza” que “debe estar en la cárcel”. “He venido para ver como se queda este año sin comer jamón el ex presidente corrupto catalán”, afirma rotundamente. “Me considero española y han robado el dinero de los contribuyentes catalanes y españoles”, añade.