Tiene más de 4.300 kilómetros y une dos países: así es la ruta costera más larga del mundo

El senderismo hace tiempo que dejó de ser una actividad reservada a unos pocos para convertirse en una de las formas favoritas de desconectar de la rutina y descubrir nuevos destinos de una forma sorprendente. En este contexto, la ruta costera más larga del mundo, inaugurada oficialmente en marzo de 2026, recorre acantilados, playas, dunas y antiguos puertos pesqueros. Se trata del King Charles III England Coast Path, un impresionante itinerario de más de 4.300 kilómetros que rodea por completo la costa inglesa.

El proyecto comenzó a gestarse hace más de dos décadas, cuando distintas organizaciones impulsaron la idea de crear un camino que permitiera recorrer toda la costa inglesa a pie. La iniciativa terminó tomando forma tras la aprobación de una normativa específica sobre acceso al litoral y, desde entonces, se han rehabilitado miles de kilómetros de senderos ya existentes y creado nuevos tramos para completar el recorrido. El nombre de la ruta rinde homenaje al rey Carlos III, conocido por su interés en la conservación de la naturaleza y el medio ambiente.

La ruta costera más larga del mundo

#exploreuk #visituk #visitcornwall #cornwall ♬ Am I Wrong – Nico & Vinz @mrandmrsd.adventures Save this for your road trip planning 👇🏼🚙🌊 Cornwall is absolutely breathtaking and arguably has some of the best beaches in the whole of the UK. On a sunny day, the colours of the water are out of this world. Think stunning coastlines, huge white sandy beaches and gorgeous wildlife. Cornwall is a dream. WHAT YOU NEED TO KNOW👇🏼 🚗 We would recommend a minimum 3 days for this road trip, but you could spend much longer in the area and soak in all Cornwall has to offer. 📆 Summer is the most popular time to visit Cornwall, but with that comes the crowds. We recommend visiting in spring or autumn. The route👇🏼 📍Stop 1: Porthcurno Beach One of our favourite beaches in Cornwall. Turquoise water, soft white sand, and dramatic cliffs all around. It’s perfect for a wander, and you can explore more of the beach when the tide is out 📍Stop 2: Minack Theatre An incredible open-air theatre carved into the cliffs overlooking Porthcurno Beach. Even if you don’t go inside, the views from the top are unreal and worth the stop alone 📍Stop 3: St Michael’s Mount One of Cornwall’s most iconic spots. You can walk across the causeway to the island at low tide, or take a boat when the tide is in. 📍Stop 4: Kynance Cove Famous for its white sand, turquoise water, and unique rock formations. It’s one of the most photogenic beaches in Cornwall, especially on a clear day or at sunset. 📍Stop 5: Lizard Point The most southerly point in mainland UK. Expect rugged cliffs, dramatic sea views, and some beautiful coastal walks. Follow @mrandmrsd.adventures for more travel tips & guides to help you plan epic world road trips & wild adventures 🧡 © All our content is protected by copyright. This content may not be used or reposted without prior permission. #roadtripuk

Tony Juniper, presidente de Natural England, comentó: «Esta ruta es un testimonio de cómo el acceso, la conservación y la comunidad pueden unirse para mejorar la vida de las personas, y es un merecido homenaje a Su Majestad y a su pasión de toda la vida por la naturaleza. Gracias a este patrimonio nacional, tanto los habitantes del país como los visitantes internacionales podrán disfrutar de la belleza natural de la costa inglesa y de la sensación de bienestar, tanto físico como mental, que esta proporciona. Esto permitirá reconectar a las personas con la naturaleza, apoyar la recuperación del medio ambiente y crear un futuro más inclusivo y sostenible».

El 19 de marzo de 2026, Inglaterra dio un paso histórico en la protección y puesta en valor de su litoral con la inauguración oficial del King Charles III England Coast Path. El acto tuvo lugar en los famosos acantilados blancos de Seven Sisters, en East Sussex, y contó con la presencia del rey Carlos III, que recorrió parte del itinerario durante la ceremonia inaugural.

Además de inaugurar oficialmente la ruta, el monarca anunció la creación de la Reserva Natural Nacional de Seven Sisters, reforzando así la protección ambiental de esta zona del sur de Inglaterra. El enclave, conocido por sus espectaculares acantilados de tiza y sus vistas sobre el Canal de la Mancha, se ha convertido también en uno de los símbolos más representativos del nuevo sendero costero.

Actualmente, el recorrido cuenta ya con unos 3.400 kilómetros abiertos al público, mientras que las previsiones apuntan a que cerca del 90% del trazado estará finalizado de cara al verano de 2026. A lo largo de su recorrido, esta gigantesca ruta atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos de la costa inglesa, como los famosos acantilados blancos de Seven Sisters, la espectacular Costa Jurásica, las dunas de Formby o distintos tramos del litoral de regiones como Cumbria, Cornualles, Northumberland y Norfolk.

Más allá de su espectacular valor paisajístico, la ruta costera más larga del mundo también nace con el objetivo de impulsar la economía de numerosas localidades costeras inglesas. Según cálculos de Natural England, los senderos costeros generan ya alrededor de 410 millones de euros al año para las economías locales y contribuyen al mantenimiento de unos 6.000 empleos relacionados con el turismo, la hostelería y los servicios.

Finalmente, la secretaria de Medio Ambiente, Emma Reynolds, concluye:»Tenemos una de las costas más impresionantes del mundo y la ruta costera más larga del mundo ofrece oportunidades increíbles para que la gente visite parajes de gran belleza natural en nuestros pueblos y aldeas costeras».