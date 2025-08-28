Parece Kenia, pero está en Andalucía: un hotel de lujo con selva, safaris y 2.000 animales salvajes

El concepto de alojarse en un hotel de lujo con selva suena como algo lejano, pero la realidad es que no hace falta salir de España para vivir algo así. En este sentido, Andalucía apostó fuerte por un proyecto de ese estilo, creando espacios capaces de transportar al viajero a escenarios similares a los de un safari africano.

En Estepona (Málaga) se encuentra un establecimiento singular, ubicado dentro de un parque natural que reúne animales de distintas partes del mundo. Con más de 100 hectáreas de extensión, su oferta mezcla alojamiento temático y contacto directo con la fauna, lo que lo convierte en una propuesta única dentro del turismo nacional.

¿Cuál es el hotel de lujo con selva, safaris y 2000 animales salvajes en Andalucía?

El protagonista de esta ocasión es el Hotel Selwo Lodge, integrado dentro del Parque Selwo Aventura, un complejo que alberga más de 2.000 animales de diferentes continentes. La recreación del ambiente africano es la seña de identidad de este espacio, donde es posible dormir en cabañas que recuerdan a los poblados tradicionales del continente.

El establecimiento está compuesto por varias zonas temáticas:

Poblado Masai, con cabañas que evocan las construcciones tribales.

Poblado Watu, situado en altura, con vistas panorámicas al recinto.

Apartamentos Zulú, que incluyen jacuzzi privado.

Cada modalidad busca ofrecer una experiencia distinta, pero siempre bajo el mismo concepto: sentirse en África con las comodidades de un hotel moderno.

Experiencias y actividades en Selwo Lodge

Una de las ventajas de este hotel de lujo con selva es que la estancia incluye mucho más que el alojamiento. En el paquete se suelen contemplar dos días de acceso al parque, desayuno, parking privado, piscina y la posibilidad de realizar el safari ‘Serengeti’.

El recorrido guiado permite contemplar jirafas, leones, cebras, rinocerontes o primates en un entorno semilibertad. Además, hay actividades complementarias como tiro con arco, puentes colgantes o recorridos por áreas temáticas del parque.

Cabe remarcar que la propuesta se adapta a diferentes perfiles:

Familias, con zonas infantiles y actividades educativas.

Parejas, que disponen de cabañas con bañera de hidromasaje y entornos más íntimos.

Grupos de amigos, que encuentran en el parque un espacio de ocio activo.

Servicios y características de este hotel de lujo con selva en los alrededores

El complejo dispone de 23 unidades de alojamiento con capacidad total para 46 personas. Las instalaciones cuentan con restaurante, bar, aire acondicionado, aparcamiento, zona comercial y áreas de juegos infantiles.

Entre los otros servicios incluidos destacan:

Acceso al parque durante la estancia.

Piscina exterior.

Actividades deportivas y de aventura.

Conexión directa con áreas donde habitan animales salvajes.

Este enfoque lo convierte en un establecimiento singular dentro de la oferta turística andaluza.

¿Cuánto cuesta alojarse en el Hotel Selwo Lodge de Andalucía?

El coste por noche en este hotel de lujo varía según la temporada, el tipo de alojamiento y el número de personas. Los precios oscilan entre 68 € y 189 €, con una media de 148 € los fines de semana. En temporada alta, como en agosto, puede llegar a 192 € por noche.

Algunos ejemplos de tarifas:

Alojamiento Masai para dos personas: desde 89,75 €.

desde 89,75 €. Alojamiento Watu para dos personas: desde 127,25 €.

Por último, y a tener en cuenta, el precio se incrementa al añadir niños o adultos extra. Además, el parque suele ofrecer paquetes promocionales que incluyen entradas, safaris y actividades complementarias, lo que permite ajustar la tarifa según la experiencia elegida.