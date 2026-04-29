Se insta a la población a congelar una moneda antes de un viaje: éste es el motivo

En el momento de irse de vacaciones, es recomendable que se hagan algunos preparativos para que el regreso sea más fácil. Algunas medidas, como guardar la ropa, vaciar el lavavajillas o sacar la basura, pueden marcar la diferencia. A todo esto, se le puede sumar el truco de la moneda, para volver a casa relajado.

Si una persona se ausenta durante un periodo prolongado, debe confiar en que todo funcione bien cuando vuelva sin sufrir cortes de luz. Si se sufre un apagón y la comida se descongela, basta con una moneda para comprobar cuánto tiempo lleva descongelada.

El truco de la moneda consiste en llenar un vaso de plástico (si es de vidrio, podría romperse) hasta el borde con agua y colocarlo en el congelador hasta que se solidifique por completo. Una vez hecho eso, se coloca una moneda encima y se vuelve a meter en el congelador. Si se corta el suministro eléctrico, el agua se derretirá y la moneda se hundirá hasta el fondo, lo que permitirá saber si la comida ha estado mucho tiempo sin refrigerar.

Preparar el refrigerador para las vacaciones para evitar el truco de la moneda

Aparte del truco de la moneda, hay otras cosas que hay que tener en cuenta sobre el refrigerador. Primero, se debería ajustar la planificación de comidas unos días antes de partir para evitar luego tener que tirar comida de manera innecesaria.

En caso de que esté vacía, es buen momento para una limpieza a fondo. Para ello, se tiene que mezclar agua jabonosa para limpiarlo por completo, para que luego la sensación al volver sea de un refrigerador limpio y ordenado. Los expertos también aconsejan apagar el refrigerador en viajes largos y dejar la puerta abierta para evitar la formación de moho, además de descongelar el congelador con tiempo para evitar la condensación.