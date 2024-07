Ya están en las playas españolas: lo que debes hacer si encuentras salpas en el mar

Las salpas han llegado a las playas españolas, si te encuentras a esta especie cerca, será mejor que tomes algunas precauciones. Los expertos han tenido que lanzar la voz de alarma ante la proliferación de una especie que se ha convertido en un problema que puede acabar siendo el que marque esta temporada. Las altas temperaturas son las responsables de que aparezcan algunas especies en la costa que quizás no tenemos controladas o no habíamos visto. Más allá de las típicas medusas, tenemos otros animales que despiertan interés.

En el mar o en la playa, los seres humanos somos los invasores. Llegamos a un lugar en el que antes estaban los animales, por lo que, debemos tomar determinadas precauciones. Estar pendientes de las advertencias de los socorristas, pero también conocer un poco más qué animales habitan en unas aguas en las que debemos empezar a movernos con más frecuencia. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en la manera de afrontarlo de la mejor forma posible. Toma nota de qué son las famosas salpas que hasta hace poco quizás nunca antes habías oído hablar de ellas.

Las playas españolas se llenan de turistas esta temporada. El verano es el momento en el que debemos empezar a prepararnos para vivir unos días que realmente pueden ser únicos, refugiándonos del calor extremo en un lugar que seguro nos encantará. El mar tiene mucho que ofrecernos.

Es un rincón de tranquilidad y de paz que podemos ir descubriendo de la mano de una serie de escapadas que pueden hacernos reaccionar ante una plaga que cada vez está más presente. Habrá llegado ese momento en el que estemos pendientes de un elemento que puede ser un problema.

Si ya estamos acostumbrados a las medusas. Debemos tener en cuenta que no son las únicas especies peligrosas que tenemos por delante. Por eso, debemos estar atentos a las alertas de los socorristas, una bandera roja no solo indica que el baño es peligroso por las aguas con fuerte oleaje, aunque el mar parezca que esté bien. Debemos atender determinados elementos, como la llegada de este tipo de animales.

Las especies que habitan el mar, debemos conocerlas lo antes posible para no perder de vista lo que pueden hacernos.

