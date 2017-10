Ryanair retrasa hasta el 15 enero sus restricciones de equipaje

Ryanair se ha convertido últimamente en un foco de atención a nivel mundial. La compañía irlandesa ya sorprendió a todos con su pésima planificación a la hora de organizar las vacaciones de sus pilotos que ha provocado miles de cancelaciones en los aeropuertos. Sin olvidarnos de un sinfín de cambios en cuestiones de política de equipajes con las que se restringía a los pasajeros de acceder al avión con cualquier tipo de maleta de mano. Pues bien, ahora han decidido alterar de nuevo esta medida retrasando su decisión hasta el 15 de enero de 2018.

Una medida inevitable

Es inevitable, la maleta de mano no tendrá cabida en los vuelos de Ryanair. Al menos en el compartimento de pasajeros. Unas restricciones de equipaje que anunciaron hace varios meses pero que no se llevarán a cabo hasta el 15 de enero del próximo año. Cabe destacar que desde la compañía de Michael O’Lear se han mostrado muy contundentes con una norma que, según ellos, produce el retraso de gran cantidad los vuelos debido a la tardanza de los pasajeros.

La decisión de trasladar esta nueva normativa de política de equipajes se ha realizado pensando en el pasajero, ya que la época de Navidad es una de las más fuertes en cuento a vuelos se refiere. Con estos cambios se quiere dar a los futuros clientes ese periodo de adaptación necesario para este tipo de restricciones.

Cambios en los precios

Con la finalidad de potenciar la facturación de maletas, desde Ryanair han decidido bajar de 35 a 25 euros el precio de este servicio. Facturar de forma obligatoria el equipaje se ha convertido en una norma fundamental de algunas de las aerolíneas famosas del mundo. También se ha aumentado el peso de las maletas facturadas que ahora pasa a ser de un máximo de 20 kilos. Sin duda, un cambio importante con el que se acelera el embarque en los vuelos y se reducen los retrasos.

Sin embargo, los pasajeros con Embarque Prioritario (tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus) podrán subir hasta dos bultos a la cabina. El resto de pasajeros solo podrán subir el bulto de mano de menor tamaño a la cabina mientras que la maleta de mano se bajará directamente a la bodega sin ningún tipo de coste adicional.

¿Qué os parecen este tipo de cambios?