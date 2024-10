Tráiler de ‘Queer’: Daniel Craig protagoniza el nuevo drama gay de Luca Guadagnino

Cuando parecía que la única baza de Luca Guadagnino en los Oscar 2025 iba a ser el éxito de Rivales, A24 ha publicado el primer tráiler de Queer. La cinta ambientada en los años 50 que adapta la novela homónima de William S. Burroughs de la mano precisamente de Justin Kuritzkes, quien parece ser el nuevo guionista de confianza del director de Call me by your name. La asociación entre ambos le ha dado al cineasta uno de sus mejores años creativos de cara a Hollywood con estas dos historias; primero con el trío tenístico de Zendaya y luego, con el drama gay que lo posicionará seguramente en alguna que otra quiniela en las categorías de la alfombra roja.

Uno de los nombres que aparecen en las listas con los principales favoritos es la del propio protagonista de Queer, Daniel Craig. Un hombre que queda fascinado por la presencia de Eugene Allerton, un joven veterano de la marina al que da vida la estrella de Outer Banks, Drew Starkey. La cinta también está protagonizada por Lesley Manville, Jason Schwartzman y Omar Apollo. Presentada oficialmente en el Festival de Cine de Venecia, Queer obtuvo grandes reseñas el el certamen italiano, sobre todo de la interpretación del ex James Bond. El adelanto muestra el característico cuidado de la imagen que siempre está presente en el cine de Guadagnino, aparte de la temática LGTBI que explora mayoritariamente en su obra. Al mismo tiempo, aparecen los rótulos de las principales críticas que encumbran el último trabajo del realizador, marcando su primera colaboración de distribución con el sello independiente A24. Desconocemos si finalmente el filme tendrá representación en las estatuillas doradas, pero desde luego la actuación del británico ha entrado de lleno en la conversación académica con un tipo de personaje al que no nos tiene nada acostumbrados.

Tráiler de ‘Queer’

La sinopsis oficial de Queer es la siguiente: «En los 50, William lee es un expatriado estadounidense que pasa sus días en solitario, salvo por los contactos con algunos miembros de la pequeña comunidad estadounidense con la que convive. Su encuentro con Eugene Allerton, un joven estudiante recién llegado a la ciudad, le muestra por primera vez, que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien».

En la rueda de prensa de Venecia, Guadagnino contó lo importante que había sido para él hace décadas, la lectura de la novela de Burroughs:

«Yo era un chico solitario en Palermo, un megalómano que soñaba con construir mundos a través del cine. Leí este pequeño libro (Queer) y me sumergí en la vívida imaginación de este escritor que en ese momento no conocía, la profunda conexión que estaba describiendo dolorosamente en página entre estos dos personajes. El romanticismo de idea de la aventura, y la aventura con alguien a quien quieres y amas, todo eso realmente me transformó y me cambió para siempre, y como quiero ser leal a ese joven, no dejaba de pensar ‘Tengo que llevar esto a la pantalla».

A diferencia de sus anteriores cintas y lo visto en la serie We Are Who We Are, en esta ocasión Guadagnino no se centra, ni se apoya en el talento de jóvenes estrellas de la interpretación para su trama, sino en el protagonista maduro creado por Burroughs. Un cambio generacional en el punto de vista que el director no visualizaba desde que en 2009 estrenó Io sono l’amore.

Una agenda repleta de proyectos futuros

Luca Guadagnino es uno de los directores con más reclamo en el Hollywood de la actualidad. Tanto es así que en 2025 estrenará Separate Rooms con Josh O’Connor y Léa Seydoux y en 2026 será el encargado de dirigir el remake de American Psycho, donde se rumorea que Jacob Elordi podría asumir el papel de Patrick Bateman con el que Christian Bale brilló en el año 2000.

Alejado ya del papel de 007, Craig está viviendo una nueva etapa actoral, aceptando roles muy alejados de la masculinidad inherente al rol creado por Ian Fleming. En 2025, podremos verle en la tercera parte de Puñales por la espalda titulada Wake Up Dead Man y la nueva cinta de acción de Justin Lin, Two for the Money, donde compartirá reparto con Charlize Theron.

Producida en Italia, Queer llegará a Estados Unidos el próximo 27 de noviembre, mientras que en España tendremos que esperar hasta el 3 de enero de 2025.