Desde el éxito de El juego del calamar las series coreanas se han convertido en las más vistas en muchos países. Después de series como El mar de la tranquilidad, Estamos muertos o Rumbo al infierno, la última serie coreana que está triunfando es Snowdrop que se ha estrenado el 9 de febrero en Disney+. La serie ha sido uno de los 5 títulos más vistos de Disney+ en la mayoría de los mercados de Asia-Pacífico durante las cinco semanas consecutivas después de su estreno.

Snowdrop la serie dramática original coreana cuenta con 16 episodios y, según la sinopsis de Disney+ es «un drama de época que explora el amor prohibido entre una joven pareja atrapada en un momento de agitación política». Una emotiva serie protagonizada por Jung Hae-In (Tune in for Love y While You Were Sleeping) y Jisoo del grupo Blackpink. La serie ha sido escrita por Yoo Hyun-mi y dirigida por Jo Hyun-tak conocidos por haber creado juntos el thriller Sky Castle estrenado en 2019..

Mucho más que una historia de amor

Aunque al principio la serie parece solo una compleja historia de amor, la serie esconde una trama política y de espionaje ambientada a finales de los años 80 en Corea Sur. Unos años conflictivos porque en ese momento el país se regía por una dictadura que restringía mucho la libertad de los ciudadanos.

Snowdrop comienza en 1987 cuando un muchacho ensangrentado llega hasta la residencia femenina de una universidad de Seúl. Una de las universitarias Yeong-ro decide ayudarle a pesar de la peligrosa situación en la que se puede meter. Yeong-ro le había conocido en una cita a ciegas grupal y se había enamorado de él.

Soo-ho le cuenta su secreto a Yeong-ro y le explica que no tiene otra opción que responder a las órdenes que le están dando para conseguir salvar a sus compañeros y volver a su país, donde le espera su hermano. Yeong-ro decide ayudar a Soo-ho a salvarle a sus amigos y a él.

Un emotivo melodrama

La valiente protagonista de Snowdrop Yeong-ro se tendrá que poner en contra de su familia y su país para ayudar al hombre que ama. Jung Hae In lo deberá arriesgar todo para salvar a Yeong-ro, lo único que ama más que a su país.

Según ha explicado el director de la serie Jo Hyun-ta: “Snowdrop es un emotivo melodrama ficticio sobre una joven pareja enamorada. A medida que transcurre la historia experimentarán un dolor insoportable que rara vez se sufre en la vida. Espero que la serie guste al público por su sinceridad y también por las grandes dosis de pasión y suspense que encierra mientras siguen la historia de dos enamorados que se enfrentan a su destino”.

Por lo tanto Snowdrop es una original serie coreana de amor e intriga que se está posicionando entre las más vistas y es una de las apuestas de Disney+ para este invierno.