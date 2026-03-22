Ni ‘Rocky’ ni ‘Toro Salvaje’: la historia más insólita del boxeo termina en un seminario y está protagonizada por Mark Wahlberg

El mundo pugilístico tiene todo un abanico de títulos memorables dentro del séptimo arte. De la comercialidad ritual de la saga Rocky a la pura emoción dramática de filmes como Million Dollar Baby (2004) o Cinderella Man (2005). Del perfil biográfico de Huracán Carter (1999) o Ali (2001) a la maestría autoral de Martin Scorsese en Toro salvaje (1980). Sin embargo, la cinta más insólita del subgénero deportivo es una historia de boxeo que Mark Wahlberg protagonizó hace casi un lustro y que ahora, arrasa en Netflix. Hablamos del retrato real de Stuart Long: El milagro del Padre Stu.

Estrenada en 2022, nadie hizo demasiado caso a este dramático biopic con el que Rosalind Ross debuto tras las cámaras. Entre otras cosas porque la crítica especializada la recibió con frialdad, tan sólo destacando la entrega absoluta del nominado al Oscar por Infiltrados (2006). Pero esta producción, no supone un largometraje de boxeo cualquiera para un Wahlberg que ya se había subido al cuadrilátero para narrar la vida de Micky Ward en The Fighter (2010). En lo personal, el de Boston la ha definido como la película «más importante» de su carrera, la cual configura un despertar espiritual que reflejó en él, una especie de conexión simbólica.

Durante el rodaje de El milagro del Padre Stu, la estrella de Hollywood perdió a su madre. Por lo que Wahlberg terminó canalizando esa perdida en un duelo relacionado de lleno con la fe y, encontrando paralelismos de su momento vital con la transformación de Long. No obstante, ¿de qué trata realmente este título que no logró el apoyo de los estudios y que el protagonista tuvo que financiar personalmente?

La cinta de boxeo de Mark Wahlberg que triunfa en Netflix

Como ya hemos apuntado, El milagro del Padre Stu se centra en la vida de Stuart Long, un púgil amateur con una lesión que pone el punto y final a su carrera. Tras ello, se muda a Los Ángeles para ser actor y termina conociendo a Carmen, una maestra de una escuela católica. Con el objetivo de conquistarla, comienza a acudir a la iglesia. Pero entonces descubre que la religión puede ser una herramienta fantástica para encontrar su propio camino ayudando a los demás.

La cinta de boxeo protagonizada por Wahlberg sólo está disponible en Netflix y cuenta además, con la participación de otros conocidos actores en su reparto secundario como Mel Gibson, Jacki Weaver, Teresa Ruiz, Annet Mahendru, Winter Ave Zoli, Ronnie Gene Blevins, Alain Uy, Ned Bellamy, Niko Nicotera y Malcom McDowell, entre otros.

Cabe señalar que en realidad, El milagro del Padre Stu no es un trabajo pugilístico al uso, pues se enfoca en la vida posterior de Stuart tras su salida del ring. El clímax del asunto no es un intercambio de golpes físicos, sino la lucha contra la enfermedad degenerativa de la etapa final de su vida

Con una calificación R por su lenguaje y la violencia inicial, Wahlberg logró una meritoria rentabilidad recaudando casi 22 millones de dólares en la taquilla internacional

La entrega total de Wahlberg

Para el papel, el actor de Boogie Nights (1997) ganó 14 kilos de peso en seis semanas, con una entrega posterior por la fe que ha traspasado la pantalla. Actualmente, Wahlberg es el rostro principal de Hallow, la aplicación de oración católica más descarga en el mundo.

En 2026 aparecerá junto a Paul Walter Hauser en Balls Up, lo nuevo de Peter Farrelly y The Six Billion Dollar Man, la nueva cinta del responsable de la futura Wildwood y Masters del universo, Travis Knight.