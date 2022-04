Una de las apuestas de Prime Video para este 2022 es la serie de comedia Un lobo como yo. Una miniserie australiana de solo 6 episodios protagonizada por los actores Isla Fisher y Josh Gad que se acaba de estrenar en exclusiva este 1 de abril.

Un lobo como yo es una mezcla de ficción de comedia, amor, drama con un toque de terror que está ya sorprendiendo a los usuarios de la plataforma de streaming.

Un padre y una hija

Gary (Josh Gad) vive con su introvertida y extraña hija Emma (Ariel Donoghue) en los suburbios de Adelaida, en el sur de Australia. Ambos se están recuperando de la pérdida de la madre de Emma y están intentando recobrar su relación como padre e hija. Todo cambia cuando una mañana, el coche en el que van los dos es embestido por un Jeep que se salta un semáforo en rojo. Emma sufre un ataque de pánico. La dueña del otro coche intenta consolar a Mary (Isla Fisher) y sorprendentemente lo logra.

Esa misma semana Gary y Mary quedan para tener una cita pero no sale bien. Mary no quiere contar nada sobre ella y al final como se acerca el anochecer se va. En ese momento sale a la luz que tiene un oscuro secreto que no se atreve a compartir con nadie, pero después de otra colisión fortuita, Gary descubre el oscuro secreto de Mary y huye aterrorizado. El problema es que sus universos siguen chocando y no pueden negar que una fuerza mayor está deseando unir sus vidas.

Una buena producción

Un lobo como tú está producida por Made Up Stories en colaboración con Endeavor Content y Stan y cuenta con Jodi Matterson (La hora señalada, Not Suitable for Children), Bruna Papandrea y Steve Hutensky (Big Little Lies, Perdida, Nine Perfect Strangers) como productores ejecutivos junto con Isla Fisher. Abe Forsythe (Little Monsters, Down Under) además de productor ejecutivo, es también el creador y director.

Un lobo como tú destaca por su original historia gracias al ingenioso guión de Abe Forsythe. También sorprende la fotografía de Germain McMicking sobre la ciudad de Sydney.Los protagonistas de la serie son los conocidos actores Isla Fisher (De boda en boda, Confesiones de una compradora compulsiva, Ahora me ves…) y Josh Gad (Frozen, La bella y la bestia, 21 blackjack). Además, en el reparto están los actores Emma Lung, Ariel Donoghue, Anthony Taufa, Alan Dukes, Nash Edgerton, Robyn Nevin y Paul Pantano.

Un lobo como yo es una comedia de Amazon Prime que es una buena opción para los que quieran disfrutar de una miniserie de comedia original y divertida, con un buen reparto y con una historia sorprendente.