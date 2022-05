Jacob Elordi y Barry Keoghan se unen a Rosamund Pike en ‘Saltburn’

El proyecto de Saltburn, la nueva película dirigida por Emerald Fennell parece avanzar rápidamente en la confección de su casting. Si ayer supimos del fichaje principal de la nominada al Oscar Rosamund Pike, hoy hemos podido saber que a esta, se le acaban de unir dos nombres esenciales en la escena televisiva y cinematográfica: Jacob Elordi y Barry Keoghan.

Fenell lleva años cimentando su carrera como actriz, encarnando por ejemplo a Camilla Parker Bowles en The Crown o apareciendo en títulos como Pan: Viaje a Nunca Jamás o La chica danesa. No obstante, como muchos actores y actrices parece decidida a seguir ocupando el puesto de directora en el futuro. No es para menos, hace dos años debuto detrás de las cámaras con Una joven prometedora. La película protagonizada por Carey Mulligan que abordaba el me too desde una posición alejada de cualquier victimismo, estuvo nominada a Mejor película y directora en los Oscar de 2021, alzándose al final con la estatuilla de mejor guion original para la propia Fenell. La directora/actriz seguirá compaginando sus dos vertientes artísticas, pues la veremos en el film de Barbie que prepara Greta Gerwig, pero su idilio con la dirección avanza a pasos agigantados.

Saltburn, que es el título todavía no oficial de su próximo proyecto y se rumorea con que tratará de un drama de época sobre una familia adinerada. Desde luego, aunque no sepamos nada sobre el argumento del proyecto conseguir juntar la veteranía de Pike con la proyección de Jacob Elordi y Barry Keoghan prueba la magnitud que alcanza esta nueva propuesta. Elordi es una de las estrellas de Euphoria con su personaje de Nate Jacobs y la semana pasada entró en las quinielas para ser el nuevo James Bond, mientras que Keoghan ha combinado varias producciones diferentes, como puede ser Dunkirk de Christopher Nolan, Eternals de Marvel o su nuevo Joker que posiblemente veamos en The Batman 2.

Saltburn ha entrado en el mercado de Cannes, donde no tendrá demasiados problemas para encontrar distribuidora y se espera que más pronto que tarde consiga venderse como lo ha hecho la nueva película de Robert Zemeckis con Tom Hanks. Fennel ejerce además como productora de la cinta, junto a Josey McNamara, Tom Ackerley y la actriz Margot Robbie. E espera que Saltburn inicie su rodaje a finales de verano y esté lista para principios de 2023, coincidiendo con la recta final de los Festivales de Premios más importantes.